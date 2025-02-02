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  4. «Ищу новую команду». Экс-капитан Левого Берега – об уходе из клуба
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 15:29 |
167
0

«Ищу новую команду». Экс-капитан Левого Берега – об уходе из клуба

Андрей Спиваков заявил, что ищет новую команду

02 февраля 2025, 15:29 |
167
0
«Ищу новую команду». Экс-капитан Левого Берега – об уходе из клуба
ФК Левый Берег. Андрей Спиваков

Бывший капитан «Левого Берега» Андрей Спиваков рассказал о причинах ухода из киевского клуба. Футболист заявил, что разговаривал с руководством «аист».

«Нормально разошлись по общему согласию. Тренер на меня не рассчитывал, да в футболе бывает. Ничего плохого сказать не могу. Переговорили с руководством и главным тренером и все вместе пришли к выводу, чтобы нам нужно идти разными путями.

На зимнем корпоративе ко мне подходил президент Николай Лавренко и предупредил, что планируется определенный разговор со мной. Уже в отпуске встретились втроем. Президент, с которым у нас хорошие отношения, предлагал остаться в клубе, которому я отдал много лет.

Для себя я решил, что хотел бы еще поиграть в футбол. Поэтому мы пожали руки и договорились быть на связи. К прекращению сотрудничества с «аистами» отношусь нормально, тренер на меня не рассчитал, поэтому пошел другим путем и сейчас ищу новую команду», – сказал Спиваков.

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Андрей Спиваков Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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