«Ищу новую команду». Экс-капитан Левого Берега – об уходе из клуба

Бывший капитан «Левого Берега» Андрей Спиваков рассказал о причинах ухода из киевского клуба. Футболист заявил, что разговаривал с руководством «аист».

«Нормально разошлись по общему согласию. Тренер на меня не рассчитывал, да в футболе бывает. Ничего плохого сказать не могу. Переговорили с руководством и главным тренером и все вместе пришли к выводу, чтобы нам нужно идти разными путями.

На зимнем корпоративе ко мне подходил президент Николай Лавренко и предупредил, что планируется определенный разговор со мной. Уже в отпуске встретились втроем. Президент, с которым у нас хорошие отношения, предлагал остаться в клубе, которому я отдал много лет.

Для себя я решил, что хотел бы еще поиграть в футбол. Поэтому мы пожали руки и договорились быть на связи. К прекращению сотрудничества с «аистами» отношусь нормально, тренер на меня не рассчитал, поэтому пошел другим путем и сейчас ищу новую команду», – сказал Спиваков.