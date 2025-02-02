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Испания
02 февраля 2025, 14:55 | Обновлено 02 февраля 2025, 15:30
626
2

Министр обороны и легенда Барселоны. Жерару Пике исполнилось 38 лет

Несокрушимый воин Каталонии и чемпион мира празднует свой день рождения

02 февраля 2025, 14:55 | Обновлено 02 февраля 2025, 15:30
626
2
Министр обороны и легенда Барселоны. Жерару Пике исполнилось 38 лет
Колаж Sport.ua

2 февраля свой день рождения празднует легенда Испании и «Барселоны» Жерар Пике. Игрок, которого помнят за его преданность каталонскому клубу больше чем браку, за выдающуюся карьеру и за нынешнюю деятельность в своей медиализе.

Пике является каталонцем не только по футбольной карьере, но и по месту рождения (Каталония). Свое путешествие в футбольный мир он начал в 1997 году. Именно тогда будущая легенда поступила в футбольную академию «Барселоны».

Не сыграв ни одного матча за первую команду «каталонцев», Жерар в 2004 году перешел в команду «Манчестер Юнайтед», с которой молодой защитник подписал контракт на 4 года, который затем был продлен еще на один год. Дебютировал за английский гранд в октябре того же года в матче Кубка английской лиги против «Кру Александра».

В сезоне 2006/07 на правах аренды перешел в испанскую «Сарагосу», в которой испанец провел один сезон.

Первый матч и гол в Лиге чемпионов забил в составе «красных дьяволов» в поединке против киевского «Динамо». В составе «МЮ» выиграл 4 трофея: Кубок Англии (2007/2008), Кубок футбольной лиги (2005/06), Суперкубок Англии (2007) и Лигу чемпионов (2007/08).

Перед стартом 2008/09 вернулся в родную «Барселону» за 5 млн евро. К концу того же сезона закрепился в основе клуба и стал одним из лидеров команды. Принял участие в разгроме мадридского «Реала» (6:2), забив последний гол. Был номинирован на звание лучшего защитника Лиги чемпионов и был признан лучшим защитником чемпионата Испании (2008/09).

В течение следующих нескольких лет являлся железным игроком стартового состава и ключевой фигурой в обороне каталонского клуба.

Лучшие моменты Пике в футболке Барселоны

В сезоне 2018/19 был назначен третьим капитаном «Барселоны».

3 ноября 2022 года Пике объявил о завершении карьеры. Последний матч провел 5 ноября того же года против «Альмерии», в котором отыграл 85 минут.

В составе «каталонцев» Жерар провел 616 матчей, забил 53 гола и отдал 13 ассистов. Всего был удален с поля 11 раз. Вместе с клубом выиграл 31 трофей:

  • Чемпионат Испании (9): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2022/23
  • Кубок Испании (7): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
  • Лига чемпионов (3): 2008/09, 2010/11, 2014/15
  • Суперкубок УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
  • Клубный чемпионат мира по футболу (3): 2009, 2011, 2015
  • Суперкубок Испании (6): 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

За национальную сборную дебютировал 11 февраля 2009 года в товарищеской встрече против Англии (2:0). Первый гол в составе Испании забил в поединке против сборной Турции.

Вместе с Испанией был участником трех чемпионатов мира (2010, 2014, 2018), двух чемпионатов Европы (2012, 2016) и двух Кубков Конфедераций (2009, 2013). В 2010 стал чемпионом мира, а в 2012 - чемпионом Европы.

Всего за сборную на международной арене сыграл 102 матча, забил 5 мячей и отдал 2 результативные результаты. С поля был удален только один раз.

В личной жизни Жерар в 2011 году завел отношения с популярной певицей Шакирой, у которых позже родились два сына. 2 июня 2022 года пара рассталась из-за измен со стороны Пике.

В декабре 2018 года через свою фирму Пике купил испанский футбольный клуб «Андорра».

В конце 2022 года основал медиафутбольный турнир Kings League, матчи которого проходят в Барселоне в формате 7 на 7 и длятся по 40 минут. Сборная Украины приняла участие и завершила выступления досрочно, неудачно проведя матчи против команд Турции (0:5) и Марокко (2:9).

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Барселона день рождения сборная Испании по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига чемпионов Жерар Пике Манчестер Юнайтед статьи эксклюзив
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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MaximusOne
Ну і заголовок, я вже подумав що Піке став міністром оборони Каталонії.
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Dysear
Один з найуніверсальніших захисників в історії: футбольний інтелект, захисні навички, підключення до атак, різного сорту передачі і навіть якісний дриблінг. Наприкінці старістт взяла вверх але у свої праймові роки був найкращим у світі
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+1
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