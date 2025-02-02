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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 15:11 | Обновлено 02 февраля 2025, 15:12
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0

ЛНЗ – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 лютого о 17:00 відеотрансляція товариського матчу в Іспанії

02 февраля 2025, 15:11 | Обновлено 02 февраля 2025, 15:12
90
0
ЛНЗ – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК ЛНЗ.

В воскресенье, 2 февраля, черкасский ЛНЗ проведет очередной матч на учебно-тренировочных сборах в Испании, который станет третьим для «фиолетовых» под руководством Романа Григорчука.

Соперником черкасской команды в контрольном матче станет представитель MLS – ФК Ванкувер (Канада), занявший 8 место в сезоне 2024.

Товарищеский матч между ЛНЗ и Ванкувером запланирован на воскресенье, 2 февраля. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

ЛНЗ – Ванкувер.Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ЛНЗ Черкассы Ванкувер Уайткэпс смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Роман Григорчук
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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