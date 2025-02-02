В воскресенье, 2 февраля, черкасский ЛНЗ проведет очередной матч на учебно-тренировочных сборах в Испании, который станет третьим для «фиолетовых» под руководством Романа Григорчука.

Соперником черкасской команды в контрольном матче станет представитель MLS – ФК Ванкувер (Канада), занявший 8 место в сезоне 2024.

Товарищеский матч между ЛНЗ и Ванкувером запланирован на воскресенье, 2 февраля. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

ЛНЗ – Ванкувер.Смотреть онлайн. LIVE трансляция