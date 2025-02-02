Поражение Григорчука. ЛНЗ на сборах в Испании проиграл команде из Канады

На собрании 2 февраля в Испании состоялся спарринг черкасского ЛНЗ против канадского клуба Ванкувер Уайткепс.

Команда Романа Григорчука уступила, пропустив два гола.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу клуба из Канады.

Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 7 февраля против клуба Ольборг из Дании.

Товарищеский матч. 2 февраля. 17:00

Стадион Banus Football Center (Испания)

ЛНЗ Черкассы (Украина) – Ванкувер Уайткэпс (Канада) – 0:2

ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 46) – Путря, Салиху (ИНП, 63), Муравский, Дайко – Кушниренко (Танковский, 59), Ноникашвили (Авагимян, 46), Тилль (Бойко, 74), Пасич (Топалов, 46), Молло (Наумец, 74) – Момо (Халайла, 46).

Главный тренер – Роман Григорчук

Видеозапись матча

Итог матча