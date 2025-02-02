Поражение Григорчука. ЛНЗ на сборах в Испании проиграл команде из Канады
Черкасская команда пропустила два мяча от Ванкувер Уайткэпс
На собрании 2 февраля в Испании состоялся спарринг черкасского ЛНЗ против канадского клуба Ванкувер Уайткепс.
Команда Романа Григорчука уступила, пропустив два гола.
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу клуба из Канады.
Следующий контрольный матч ЛНЗ сыграет 7 февраля против клуба Ольборг из Дании.
Товарищеский матч. 2 февраля. 17:00
Стадион Banus Football Center (Испания)
ЛНЗ Черкассы (Украина) – Ванкувер Уайткэпс (Канада) – 0:2
ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 46) – Путря, Салиху (ИНП, 63), Муравский, Дайко – Кушниренко (Танковский, 59), Ноникашвили (Авагимян, 46), Тилль (Бойко, 74), Пасич (Топалов, 46), Молло (Наумец, 74) – Момо (Халайла, 46).
Главный тренер – Роман Григорчук
Видеозапись матча
Итог матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер может вернуться в крузервейт
Антониос Пападопоулос может стать игроком донецкого клуба