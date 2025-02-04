ЛНЗ – Ванкувер – 0:2. Проиграли клубу МЛС. Видео голов и обзор

Черкасский ЛНЗ провел спарринг на учебно-тренировочных сборах в Испании. Соперником стал представитель МЛС, канадский клуб «Ванкувер Уайткепс».

Матч закончился со счетом 0:2 в пользу клуба из Канады. Следующий контрольный матч Подопечные Романа Григорчука сыграют 7 февраля против клуба «Ольборг».

Товарищеский матч. 2 февраля. Испания. Стадион: Banús Football Center

ЛНЗ – Ванкувер 0:2

ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 46) – Путря, Салиху (ИНП (игрок на просмотре), 63), Муравский, Дайко – Кушниренко (Танковский, 59), Ноникашвили (Авагимян, 46), Тилль (Бойко, 74), Пасич (Топалов, 46) Молло (Наумец, 74) – Момо (Халайла, 46).

Главный тренер – Роман Григорчук.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча