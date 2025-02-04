ЛНЗ – Ванкувер – 0:2. Проиграли клубу МЛС. Видео голов и обзор
Команда Романа Григорчука уступила клубу из Канады
Черкасский ЛНЗ провел спарринг на учебно-тренировочных сборах в Испании. Соперником стал представитель МЛС, канадский клуб «Ванкувер Уайткепс».
Матч закончился со счетом 0:2 в пользу клуба из Канады. Следующий контрольный матч Подопечные Романа Григорчука сыграют 7 февраля против клуба «Ольборг».
Товарищеский матч. 2 февраля. Испания. Стадион: Banús Football Center
ЛНЗ – Ванкувер 0:2
ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 46) – Путря, Салиху (ИНП (игрок на просмотре), 63), Муравский, Дайко – Кушниренко (Танковский, 59), Ноникашвили (Авагимян, 46), Тилль (Бойко, 74), Пасич (Топалов, 46) Молло (Наумец, 74) – Момо (Халайла, 46).
Главный тренер – Роман Григорчук.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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