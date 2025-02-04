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  4. ЛНЗ – Ванкувер – 0:2. Проиграли клубу МЛС. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 13:01 |
32
0

ЛНЗ – Ванкувер – 0:2. Проиграли клубу МЛС. Видео голов и обзор

Команда Романа Григорчука уступила клубу из Канады

04 февраля 2025, 13:01 |
32
0
ЛНЗ – Ванкувер – 0:2. Проиграли клубу МЛС. Видео голов и обзор
ФК ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ провел спарринг на учебно-тренировочных сборах в Испании. Соперником стал представитель МЛС, канадский клуб «Ванкувер Уайткепс».

Матч закончился со счетом 0:2 в пользу клуба из Канады. Следующий контрольный матч Подопечные Романа Григорчука сыграют 7 февраля против клуба «Ольборг».

Товарищеский матч. 2 февраля. Испания. Стадион: Banús Football Center

ЛНЗ – Ванкувер 0:2

ЛНЗ: Пеньков (Кучеренко, 46) – Путря, Салиху (ИНП (игрок на просмотре), 63), Муравский, Дайко – Кушниренко (Танковский, 59), Ноникашвили (Авагимян, 46), Тилль (Бойко, 74), Пасич (Топалов, 46) Молло (Наумец, 74) – Момо (Халайла, 46).

Главный тренер – Роман Григорчук.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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ЛНЗ Черкассы Ванкувер Уайткэпс Роман Григорчук товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Сергій Турчак Источник: ФК ЛНЗ
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