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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Аморима. МЮ подписал футболиста из Серии А
Англия
02 февраля 2025, 13:57 |
301
0

ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Аморима. МЮ подписал футболиста из Серии А

Патрик Доргу официально стал игроком «Манчестер Юнайтед»

02 февраля 2025, 13:57 |
301
0
ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Аморима. МЮ подписал футболиста из Серии А
Манчестер Юнайтед. Патрик Доргу

Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе датского защитника Патрика Доргу. Об этом сообщила клубная пресс-служба «красных дьяволов».

По официальной информации, «Лечче», откуда Патрик перебрался в Манчестер, получил от английского гранда 30 миллионов евро, также соглашением предусмотрены бонусы.

Контракт между футболистом национальной сборной Дании и «красными дьяволами» подписан на 5 лет – до 2030, с опцией продления еще на год.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед после 23 туров чемпионата занимает 12 место.

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Патрик Доргу Лечче Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Рубен Аморим
Олег Вахоцкий Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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