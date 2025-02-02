ОФИЦИАЛЬНО. Первый трансфер Аморима. МЮ подписал футболиста из Серии А

Манчестер Юнайтед официально объявил о переходе датского защитника Патрика Доргу. Об этом сообщила клубная пресс-служба «красных дьяволов».

По официальной информации, «Лечче», откуда Патрик перебрался в Манчестер, получил от английского гранда 30 миллионов евро, также соглашением предусмотрены бонусы.

Контракт между футболистом национальной сборной Дании и «красными дьяволами» подписан на 5 лет – до 2030, с опцией продления еще на год.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед после 23 туров чемпионата занимает 12 место.