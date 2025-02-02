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  4. АЗАРОВ: «Шахтер отверг предложения по мне от Наполи, Болоньи и Селтика»
Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 14:21 |
1231
2

АЗАРОВ: «Шахтер отверг предложения по мне от Наполи, Болоньи и Селтика»

Грузинский фулбек подтвердил, что пользуется популярностью на трансферном рынке

02 февраля 2025, 14:21 |
1231
2
АЗАРОВ: «Шахтер отверг предложения по мне от Наполи, Болоньи и Селтика»
shakhtar.com. Иракли Азаров

22-летний левый фулбек «Шахтера» Иракли Азаров подтвердил ранее появлявшуюся в прессе информацию об интересе к его персоне со стороны итальянских команд и шотландского «Селтика».

«Летом были предложения от «Наполи», «Болоньи» и «Селтика». «Шахтер» заблокировал все предложения, я уважаю их решение», – цитирует Азарова Geo Team.

В текущем сезоне Азаров провел 10 матчей во всех турнирах за «Шахтер».

Его подписали летом 2023 года из «Црвены Звезды» за 3 миллиона евро, а ныне оценочная стоимость грузинского легионера на Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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MaximusOne
Щось я не бачив після гри з Борусією матеріалів Спорт.юа про те який класний лівий фулбек Азарові... 
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0
Андрій Шевченко
Чому, як шлюхтар то відразу обіссяна брехлива чмоня ?
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-2
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