АЗАРОВ: «Шахтер отверг предложения по мне от Наполи, Болоньи и Селтика»

22-летний левый фулбек «Шахтера» Иракли Азаров подтвердил ранее появлявшуюся в прессе информацию об интересе к его персоне со стороны итальянских команд и шотландского «Селтика».

«Летом были предложения от «Наполи», «Болоньи» и «Селтика». «Шахтер» заблокировал все предложения, я уважаю их решение», – цитирует Азарова Geo Team.

В текущем сезоне Азаров провел 10 матчей во всех турнирах за «Шахтер».

Его подписали летом 2023 года из «Црвены Звезды» за 3 миллиона евро, а ныне оценочная стоимость грузинского легионера на Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.