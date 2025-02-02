АЗАРОВ: «Шахтер отверг предложения по мне от Наполи, Болоньи и Селтика»
Грузинский фулбек подтвердил, что пользуется популярностью на трансферном рынке
22-летний левый фулбек «Шахтера» Иракли Азаров подтвердил ранее появлявшуюся в прессе информацию об интересе к его персоне со стороны итальянских команд и шотландского «Селтика».
«Летом были предложения от «Наполи», «Болоньи» и «Селтика». «Шахтер» заблокировал все предложения, я уважаю их решение», – цитирует Азарова Geo Team.
В текущем сезоне Азаров провел 10 матчей во всех турнирах за «Шахтер».
Его подписали летом 2023 года из «Црвены Звезды» за 3 миллиона евро, а ныне оценочная стоимость грузинского легионера на Transfermarkt составляет 4,5 миллиона евро.
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