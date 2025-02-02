Источник: испанский клуб сделал предложение по игроку Динамо
Максим Дячук близок к переходу в «Сарагосу»
Испанская «Сарагоса» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Максимом Дячуком, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, клуб второго дивизиона Испании уже сделал предложение по аренде 21-летнего футболиста, и такой вариант устраивает киевлян. Переговоры находятся на финальной стадии.
В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Максимом Дячуком перед подписанием Максима Таловерова интересовался английский «Плимут».
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За Дьячука?
Однозначно. Да и еще раз Да.
Ураа.