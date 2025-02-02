Источник: испанский клуб сделал предложение по игроку Динамо

Испанская «Сарагоса» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Максимом Дячуком, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб второго дивизиона Испании уже сделал предложение по аренде 21-летнего футболиста, и такой вариант устраивает киевлян. Переговоры находятся на финальной стадии.

В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Максимом Дячуком перед подписанием Максима Таловерова интересовался английский «Плимут».