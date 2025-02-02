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  4. Источник: испанский клуб сделал предложение по игроку Динамо
Испания
02 февраля 2025, 13:30 |
2427
1

Источник: испанский клуб сделал предложение по игроку Динамо

Максим Дячук близок к переходу в «Сарагосу»

02 февраля 2025, 13:30 |
2427
1
Источник: испанский клуб сделал предложение по игроку Динамо
ФК Динамо Киев. Максим Дячук

Испанская «Сарагоса» интересуется украинским центральным защитником киевского «Динамо» Максимом Дячуком, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб второго дивизиона Испании уже сделал предложение по аренде 21-летнего футболиста, и такой вариант устраивает киевлян. Переговоры находятся на финальной стадии.

В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1.2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Максимом Дячуком перед подписанием Максима Таловерова интересовался английский «Плимут».

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Максим Дячук Динамо Киев Сарагоса трансферы трансферы УПЛ чемпионат Испании по футболу Сегунда аренда игрока Игорь Бурбас
Дмитро Вус Источник: Игорь Бурбас
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Умник
Чего?
За Дьячука?
Однозначно. Да и еще раз Да.
Ураа.
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