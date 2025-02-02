«Я не понял». Экс-игрок Шахтера обратился к защитнику сборной Украины

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов, последним клубом которого был «Интер Майами», заявил, что не понимает решения Ильи Крупского, отказавшегося от предложения с MLS.

– Сейчас слухи отправляют сразу нескольких украинских игроков в МЛС, а некоторые, как тот же Крупский, отказались от предложения оттуда. Понимаете такой подход Ильи, который вместо Шахтера, Динамо или США выбрал перволиговый Металлист 1925 года?

– Честно говоря, нет. Я не понял его выбор. Последняя тенденция – это то, что с МЛС молодые игроки потом уходят в европейские клубы, и не самые низкие. Поэтому мне кажется, что у него была возможность показать себя, зарекомендовать и потом поехать в Европу. Но это его выбор, поэтому я не могу как-то критиковать, – сказал Кривцов.

Ранее сообщалось, что Илья Крупский официально стал игроком «Металлиста 1925», отказавшись от перехода в донецких «Шахтер».