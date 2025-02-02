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Major League Soccer
02 февраля 2025, 14:41 |
1322
1

«Я не понял». Экс-игрок Шахтера обратился к защитнику сборной Украины

Сергей Кривцов не понимает перехода Ильи Крупского в Первую лигу

02 февраля 2025, 14:41 |
1322
1
«Я не понял». Экс-игрок Шахтера обратился к защитнику сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Кривцов, последним клубом которого был «Интер Майами», заявил, что не понимает решения Ильи Крупского, отказавшегося от предложения с MLS.

– Сейчас слухи отправляют сразу нескольких украинских игроков в МЛС, а некоторые, как тот же Крупский, отказались от предложения оттуда. Понимаете такой подход Ильи, который вместо Шахтера, Динамо или США выбрал перволиговый Металлист 1925 года?

– Честно говоря, нет. Я не понял его выбор. Последняя тенденция – это то, что с МЛС молодые игроки потом уходят в европейские клубы, и не самые низкие. Поэтому мне кажется, что у него была возможность показать себя, зарекомендовать и потом поехать в Европу. Но это его выбор, поэтому я не могу как-то критиковать, – сказал Кривцов.

Ранее сообщалось, что Илья Крупский официально стал игроком «Металлиста 1925», отказавшись от перехода в донецких «Шахтер».

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Илья Крупский Major League Soccer (MLS) Сергей Кривцов Металлист 1925 трансферы УПЛ Ворскла Полтава
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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