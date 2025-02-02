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Лига Европы
02 февраля 2025, 15:15 |
235
1

Эксперт пояснил вероятную причину провала Динамо в Лиге Европы

Вячеслав Заховайло считает, что клуб не угадал с домашней ареной

02 февраля 2025, 15:15 |
235
1
Эксперт пояснил вероятную причину провала Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло, который во второй половине 2000-х был генеральным менеджером черкасского Днепра, поделился со Sport.ua мыслями, что именно помешало «Динамо» удачно выступить в основном рауде Лиги Европы.

«Даже после матча с Зальцбургом, на котором был лично, я верил в успешное выступление Динамо в Лиге Европы. По крайней мере, на тот момент игра динамовцев была на приличном уровне.

Даже поражение говорило о том, что киевская команда справится с задачей набрать 10-12 очков в основном раунде Лиги Европы. Что касается причин, то их много. Прежде всего, были допущены стратегические погрешности в менеджменте. Ведь решение проводить матчи в Гамбурге было ошибочным, в этом вопросе не все до конца было продумано.

В процессе подготовки к играм каждую неделю Динамо теряло как минимум 36 часов. Их киевляне просто вычеркивали из своей тренировочной работы. По моему мнению, это и сыграло с ними злую шутку. Усталость и недотренированность из-за недостатка времени не позволяли полноценно подготовить команду в тактическом плане и как следует восстановиться. Считаю, что это стало большой проблемой и сказалось в выступлении динамовцев в еврокубковом турнире».

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Лига Европы Динамо Киев Вячеслав Заховайло инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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MaximusOne
Я думав то рівень гравців винен, а виявляється то стадіон не такий, ясно-понятно.
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