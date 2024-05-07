Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дани КАРВАХАЛЬ: «Мы мечтаем о 15-й победе в Лиге чемпионов»
Лига чемпионов
07 мая 2024, 15:19 | Обновлено 07 мая 2024, 15:20
343
0

Дани КАРВАХАЛЬ: «Мы мечтаем о 15-й победе в Лиге чемпионов»

Защитник мадридского «Реала» поделился ожиданиями от матча против «Баварии»

07 мая 2024, 15:19 | Обновлено 07 мая 2024, 15:20
343
0
Дани КАРВАХАЛЬ: «Мы мечтаем о 15-й победе в Лиге чемпионов»
УЕФА. Дани Карвахаль

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против мюнхенской «Баварии»:

«Я очень горжусь тем, что сыграл столько игр в «Реале». Надеюсь, завтра все будет отлично. Мы волнуемся? Волнение есть, потому что мы провели несколько великолепных матчей и знаем, что можем выиграть еще одну Лигу чемпионов. Мы мечтаем о 15-й победе.

Большая часть нашего успеха – это заслуга Карло Анчелотти и его команды. Карим Бензема, Марко Асенсио и несколько других покинули клуб, и нам пришлось иметь дело с серьезными травмами важных игроков, но мы очень хорошо справились и выиграли почти все матчи».

Ответный матч «Реал» – «Бавария» состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 2:2.

По теме:
Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Против Баварии сыграет Андрей Лунин»
Названы особые условия, при которых Реалу с Луниным вручат трофей Ла Лиги
Бавария Реал Мадрид Реал - Бавария Лига чемпионов Дани Карвахаль
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Футбол | 07 мая 2024, 12:00 1
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?

3–6 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Англии 2023/24

Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Футбол | 07 мая 2024, 07:45 5
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина
Еще один легендарный претендент. Европейский гранд хочет купить Лунина

Украинцем заинтересовался «Ювентус»

Пресс-служба сборной Сан-Марино потроллила Ман Юнайтед в социальных сетях
Футбол | 07.05.2024, 15:27
Пресс-служба сборной Сан-Марино потроллила Ман Юнайтед в социальных сетях
Пресс-служба сборной Сан-Марино потроллила Ман Юнайтед в социальных сетях
Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил, почему
Футбол | 07.05.2024, 09:47
Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил, почему
Леоненко заявил, что Довбик – не топ-форвард, и пояснил, почему
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
Бокс | 06.05.2024, 20:36
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
Жена Довбика призналась, какая страна является для Артема самой оптимальной
06.05.2024, 23:25 4
Футбол
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
06.05.2024, 12:08 6
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
Легендарный Леннокс Льюис высказался о трансформации Усика
07.05.2024, 11:58
Бокс
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
УАФ вынесла наказание защитнику Динамо перед матчем с Шахтером
06.05.2024, 18:53 10
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
Плотницкий собирается променять сборную Украины на Аль-Араби?
06.05.2024, 18:00 11
Волейбол
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 2
Футбол
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
07.05.2024, 12:30 3
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем