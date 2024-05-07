Дани КАРВАХАЛЬ: «Мы мечтаем о 15-й победе в Лиге чемпионов»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль поделился ожиданиями от второго полуфинального матча Лиги чемпионов 2023/24 против мюнхенской «Баварии»:

«Я очень горжусь тем, что сыграл столько игр в «Реале». Надеюсь, завтра все будет отлично. Мы волнуемся? Волнение есть, потому что мы провели несколько великолепных матчей и знаем, что можем выиграть еще одну Лигу чемпионов. Мы мечтаем о 15-й победе.

Большая часть нашего успеха – это заслуга Карло Анчелотти и его команды. Карим Бензема, Марко Асенсио и несколько других покинули клуб, и нам пришлось иметь дело с серьезными травмами важных игроков, но мы очень хорошо справились и выиграли почти все матчи».

Ответный матч «Реал» – «Бавария» состоится 8 мая в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 2:2.