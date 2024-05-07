Пресс-служба сборной Сан-Марино потроллила Ман Юнайтед в социальных сетях
«Красные дьяволы» проиграли в последнем матче АПЛ
В понедельник, 6 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Хозяева уничтожили «красных дьяволов» со счетом 4:0.
После матча пресс-служба сборной Сан-Марино по футболу в Твиттере потроллила «красных дьяволов».
«Привет, сыграйте против нас, пожалуйста 🇸🇲🙏 », – написали в официальном Твиттере сборной Сан-Марино.
Последнее поражение стало уже 13-м в нынешнем сезоне английского чемпионата для «МЮ». За один сезон Английской Премьер-лиги «красные дьяволы» еще столько не проигрывали.
Hello, play against us, please 🙏 🇸🇲— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) May 6, 2024
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