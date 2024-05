Пресс-служба сборной Сан-Марино потроллила Ман Юнайтед в социальных сетях

В понедельник, 6 мая, состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк». Хозяева уничтожили «красных дьяволов» со счетом 4:0.

После матча пресс-служба сборной Сан-Марино по футболу в Твиттере потроллила «красных дьяволов».

«Привет, сыграйте против нас, пожалуйста 🇸🇲🙏 », – написали в официальном Твиттере сборной Сан-Марино.

Последнее поражение стало уже 13-м в нынешнем сезоне английского чемпионата для «МЮ». За один сезон Английской Премьер-лиги «красные дьяволы» еще столько не проигрывали.

Hello, play against us, please 🙏 🇸🇲