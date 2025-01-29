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  4. Диамант из Ла-Масии. Топ-талант Барселоны привлекает внимание 3 грандов
Испания
29 января 2025, 23:03 |
303
1

Диамант из Ла-Масии. Топ-талант Барселоны привлекает внимание 3 грандов

Фермин Лопес находится на радарах топовых европейских клубов

29 января 2025, 23:03 |
303
1
Диамант из Ла-Масии. Топ-талант Барселоны привлекает внимание 3 грандов
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес привлекает внимание «Ювентуса», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», сообщает El Nacional.

По информации источника, 21-летний футболист, являющийся воспитанником «Барселоны», рассматривают игрока как серьезное усиление для своих составов. Важным фактором в возможном предложении от любого из клубов является игровая роль: в Каталонии Фермин не получает того доверия и времени на поле, которое может получить в интересующихся им командах.

Руководство испанского гранда хочет сохранить игрока в команде. но может подать в случае выгодного предложения из-за финансовых проблем

. В текущем сезоне Фермин Лопес провел 21 матч на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» может сменить Неймара в «Аль-Хиляле».

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Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Важливим фактором дійсно можуть стати фінансові проблеми Барси. МЮ вже заявив, що продасть будь-кого при пристойній пропозиції. Думаю, боси Барси вчинять так само
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