Диамант из Ла-Масии. Топ-талант Барселоны привлекает внимание 3 грандов

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес привлекает внимание «Ювентуса», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», сообщает El Nacional.

По информации источника, 21-летний футболист, являющийся воспитанником «Барселоны», рассматривают игрока как серьезное усиление для своих составов. Важным фактором в возможном предложении от любого из клубов является игровая роль: в Каталонии Фермин не получает того доверия и времени на поле, которое может получить в интересующихся им командах.

Руководство испанского гранда хочет сохранить игрока в команде. но может подать в случае выгодного предложения из-за финансовых проблем

. В текущем сезоне Фермин Лопес провел 21 матч на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» может сменить Неймара в «Аль-Хиляле».