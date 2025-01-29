Трансферная бомба. Суперзвезда Барселоны может сменить Неймара в Аль-Хиляле

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может стать игроком «Аль-Хиляля», сообщает El Nacional.

По информации источника, 36-летний футболист рассматривается руководством саудовского клуба как замена Неймару, который перешел в «Сантос». За игрока готовы предложить 30 миллионов евро.

Руководство «сине-гранатовых» пока не приняло решение о продаже игрока, а главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не хочет терять Роберта посреди сезона.

Ранее сообщалось о том, что Неймар летом может вернуться в «Барселону».