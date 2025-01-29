Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферная бомба. Суперзвезда Барселоны может сменить Неймара в Аль-Хиляле
Испания
29 января 2025, 22:08 | Обновлено 29 января 2025, 22:25
1972
1

Трансферная бомба. Суперзвезда Барселоны может сменить Неймара в Аль-Хиляле

Роберт Левандовски может перебраться в Саудовскую Аравию

29 января 2025, 22:08 | Обновлено 29 января 2025, 22:25
1972
1
Трансферная бомба. Суперзвезда Барселоны может сменить Неймара в Аль-Хиляле
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может стать игроком «Аль-Хиляля», сообщает El Nacional.

По информации источника, 36-летний футболист рассматривается руководством саудовского клуба как замена Неймару, который перешел в «Сантос». За игрока готовы предложить 30 миллионов евро.

Руководство «сине-гранатовых» пока не приняло решение о продаже игрока, а главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не хочет терять Роберта посреди сезона.

Ранее сообщалось о том, что Неймар летом может вернуться в «Барселону».

По теме:
ВИДЕО. Барселона впереди. Ямал забил гол в ворота Аталанты
Диамант из Ла-Масии. Топ-талант Барселоны привлекает внимание 3 грандов
Предложат сумасшедший контракт. Аль-Хиляль хочет подписать лидера Барселоны
Роберт Левандовски Аль-Хиляль трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Барселона Неймар Сантос
Данііл Киріяка Источник: El Nacional
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Мир азарта | 29 января 2025, 16:36 0
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта

Алгоритм учитывает ряд факторов

Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Футбол | 28 января 2025, 23:20 2
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего

Александр решил сменить клубную прописку

Есть единственное условие, при котором Реал будет готов продать Винисиуса
Футбол | 29.01.2025, 21:55
Есть единственное условие, при котором Реал будет готов продать Винисиуса
Есть единственное условие, при котором Реал будет готов продать Винисиуса
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию
Футбол | 29.01.2025, 19:19
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало игрока сборной Украины в Саудовскую Аравию
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 29.01.2025, 20:10
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Для Барселони гроші зараз дуже важливі. Тож не здивує, якщо за певну суму, що влаштує клуб Левандовськи продадуть. Гравець все ж таки досить віковий
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
КОППИНДЖЕР: Кличко вернется в 2025. Известно, какой бой ему предложат
28.01.2025, 07:47 6
Бокс
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
Металлист продал игрока в Серию A. Сумма трансфера – 5+ млн евро
27.01.2025, 17:24 21
Футбол
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
УОРРЕН: Знаете, что мне сказали уважаемые люди после реванша Усик – Фьюри?
28.01.2025, 00:15 4
Бокс
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 13
Футбол
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
УСИК: «Это мой самый опасный соперник. О Боже, отходи, это опасно»
29.01.2025, 09:00 13
Бокс
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
Флик принял решение поменять стартового вратаря Барселоны
27.01.2025, 20:54 9
Футбол
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 2
Футбол
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
Монфис продолжает подниматься. Как изменился рейтинг АТР после Aus Open
27.01.2025, 19:22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем