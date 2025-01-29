Испания29 января 2025, 22:08 | Обновлено 29 января 2025, 22:25
1972
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Трансферная бомба. Суперзвезда Барселоны может сменить Неймара в Аль-Хиляле
Роберт Левандовски может перебраться в Саудовскую Аравию
29 января 2025, 22:08 | Обновлено 29 января 2025, 22:25
1972
1
Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может стать игроком «Аль-Хиляля», сообщает El Nacional.
По информации источника, 36-летний футболист рассматривается руководством саудовского клуба как замена Неймару, который перешел в «Сантос». За игрока готовы предложить 30 миллионов евро.
Руководство «сине-гранатовых» пока не приняло решение о продаже игрока, а главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не хочет терять Роберта посреди сезона.
Ранее сообщалось о том, что Неймар летом может вернуться в «Барселону».
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Комментарии 1
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Для Барселони гроші зараз дуже важливі. Тож не здивує, якщо за певну суму, що влаштує клуб Левандовськи продадуть. Гравець все ж таки досить віковий
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