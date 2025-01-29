Взрывной переход. Назван гранд Европы, который летом может купить Неймара

Каталонская «Барселона» летом 2025 года может подписать бразильского вингера Неймара, сообщает испанское издание Fichajes.net.

В ближайшее время, как и сообщалось ранее, 32-летний футболист подпишет контракт с родным «Сантосом». Соглашение будет рассчитано на полгода и сразу после его завершения игрок хочет вернуться в Европу. Одним из возможных вариантов является «Барселона».

В сезоне 2024/25 Неймар провел 2 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Напомним, Неймар уже выступал за «Барселону» в 2013-2017 годах. На его счету 186 матчей, 105 голов и 76 ассистов в составе «сине-гранатовых».