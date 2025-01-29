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  4. Взрывной переход. Назван гранд Европы, который летом может купить Неймара
Бразилия
29 января 2025, 18:12 |
882
4

Взрывной переход. Назван гранд Европы, который летом может купить Неймара

Интерес к бразильцу приписывают «Барселоне»

29 января 2025, 18:12 |
882
4
Взрывной переход. Назван гранд Европы, который летом может купить Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Каталонская «Барселона» летом 2025 года может подписать бразильского вингера Неймара, сообщает испанское издание Fichajes.net.

В ближайшее время, как и сообщалось ранее, 32-летний футболист подпишет контракт с родным «Сантосом». Соглашение будет рассчитано на полгода и сразу после его завершения игрок хочет вернуться в Европу. Одним из возможных вариантов является «Барселона».

В сезоне 2024/25 Неймар провел 2 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Напомним, Неймар уже выступал за «Барселону» в 2013-2017 годах. На его счету 186 матчей, 105 голов и 76 ассистов в составе «сине-гранатовых».

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Дмитро Вус Источник: Fichajes.net
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Комментарии 4
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Gargantua81
в Барселоне конечно давно имецилы в менеджменте засели, но не до такой же степени?
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0
Lulinnha
Даже смех тут не в тему... 
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0
Winner21
Цей травмат навіть редактором новин спірт.юа був би більш корисним, а може ще й рубав би подібні вологі фантазії на корню
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0
PullBen
Та навіщо він здався Барселоні в такому віці і теперішній формі?) Рафінья зараз в 10 разів краще за нього, якщо буде продовжувати в такому тонусі то стане більшою легендою в історії клубу чим Неймар
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0
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