«Они выглядят слишком уязвимыми». Эксперты оценили победу Манчестер Сити

29 января в матче восьмого тура Лиги чемпионов встретились английский «Манчестер Сити» и бельгийский «Брюгге». Подопечные Жузепа Гвардиолы пропустили первыми, но сумели перевернуть игру и вырвали победу со счетом 3:1.

Эксперты Карен Карни и Элли Маккойст сдержанно оценили этот успех «горожан» – они считают, что английский клуб все еще имеет слишком много проблем:

«Я не уверена, что они смогут стать старым «Манчестер Сити». Особенно без Родри. Они по-прежнему выглядят слишком уязвимыми. В прошлом поединке мы видели, что против ПСЖ любая команда, обладающая физической силой, скоростью, навыками игры на флангах, выглядит очень уязвимой. Сегодня вечером были такие эпизоды снова со стороны подопечных Гвардиолы. Ему пришлось постараться, чтобы перевернуть игру», – считает Карни.

«Я говорю о команде, которая была лидером и которая в какой-то момент распалась у нас на глазах. Они не вернулись. Посмотрите, там не хватает уверенности. Очевидно, что им не хватает Родри. В последнее время я не могу поверить, что смотрю «Манчестер Сити», – поделилась мнением Маккойст.