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Испания
07 мая 2024, 14:44 |
680
1

Названы особые условия, при которых Реалу с Луниным вручат трофей Ла Лиги

Отпраздновать с размахом у мадридцев не получится

07 мая 2024, 14:44 |
680
1
Названы особые условия, при которых Реалу с Луниным вручат трофей Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал», досрочно ставший чемпионом после того, как «Жирона» с Довбиком и Цыганковым обыграла на своем поле земляков из «Барселоны» (4:2), получит трофей за победу в Ла Лиге сезона-2023/2024 на своей базе за закрытыми дверями.

Как сообщает AS, такое решение приняли в федерации футбола страны, а приз доставит лично недавно избранный президент организации Педро Роча.

Отметим, что «Реалу» также предлагали устроить церемонию перед гостевым матчем 35-го тура против «Гранады», затем сообщалось о том, что «сливочные» договорились о том, что вручение трофея будет проведено перед домашним поединком с «Алавесом» в рамках 36-го тура, но в итоге все пришлось переиграть.

Добавим, что мадридский клуб гарантировал себе чемпионство после 34 туров чемпионата Испании.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Вишневський Источник: AS
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