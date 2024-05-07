Названы особые условия, при которых Реалу с Луниным вручат трофей Ла Лиги

Мадридский «Реал», досрочно ставший чемпионом после того, как «Жирона» с Довбиком и Цыганковым обыграла на своем поле земляков из «Барселоны» (4:2), получит трофей за победу в Ла Лиге сезона-2023/2024 на своей базе за закрытыми дверями.

Как сообщает AS, такое решение приняли в федерации футбола страны, а приз доставит лично недавно избранный президент организации Педро Роча.

Отметим, что «Реалу» также предлагали устроить церемонию перед гостевым матчем 35-го тура против «Гранады», затем сообщалось о том, что «сливочные» договорились о том, что вручение трофея будет проведено перед домашним поединком с «Алавесом» в рамках 36-го тура, но в итоге все пришлось переиграть.

Добавим, что мадридский клуб гарантировал себе чемпионство после 34 туров чемпионата Испании.