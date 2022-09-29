Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Новак Джокович деклассировал испанского ветерана в Израиле
ATP
29 сентября 2022, 21:59 |
338
0

Новак Джокович деклассировал испанского ветерана в Израиле

Сербский теннисист легко обыграл Пабло Андухара

29 сентября 2022, 21:59 |
338
0
Новак Джокович деклассировал испанского ветерана в Израиле
Twitter. Новак Джокович

21-кратный победитель турниров серии Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 250 в Тель-Авиве (Израиль) обыграл 36-летнего Пабло Андухара (Испания, ATP 115) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. 1/8 финала

Новак Джокович – Пабло Андухар – 6:0, 6:3

Отметим, что за матч Андухар выиграл всего 9 поинтов на подаче Новака. К слову, этот матч стал первы для Джоковича в Туре с победного Уимблдона.

Ранее серб жаловался на проблемы с рукой в матче на Кубке Лейвера.

По теме:
Украинец не смог выйти в полуфинал турнира в Израиле
Лидер хорватского тенниса обыграл экс-чемпиона US Open в свой день рождения
ДЖОКОВИЧ: «Прощальный матч Федерера – один из лучших моментов в теннисе»
Новак Джокович Пабло Андухар ATP Тель-Авив
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
Футбол | 29 сентября 2022, 11:00 8
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват

Блогер Sport.ua объясняет, почему третий розыгрыш ЛН не получился таким ярким, как предыдущие

Уничтожил. Украинский теннисист не оставил шансов своему визави в Италии
Теннис | 28 сентября 2022, 20:20 0
Уничтожил. Украинский теннисист не оставил шансов своему визави в Италии
Уничтожил. Украинский теннисист не оставил шансов своему визави в Италии

Александр Овчаренко разгромил соперника в 1/8 финала 25-тысячника

Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги
Футбол | 29.09.2022, 12:59
Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги
Пять самых лояльных своим клубам футболистов английской Премьер-лиги
Николай ВАЛУЕВ: «На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат»
Бокс | 29.09.2022, 14:09
Николай ВАЛУЕВ: «На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат»
Николай ВАЛУЕВ: «На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат»
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
Футбол | 29.09.2022, 12:03
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
27.09.2022, 18:47 4
Бокс
ФОТО. Мерседес выпустил автомобиль в честь Федерера
ФОТО. Мерседес выпустил автомобиль в честь Федерера
27.09.2022, 20:55
Теннис
Свитолина назвала главную цель после возвращения на корт
Свитолина назвала главную цель после возвращения на корт
27.09.2022, 17:20
Теннис
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
Не хватило чуть-чуть. Украина будет лишь в 3-й корзине при жеребьевке Евро
28.09.2022, 00:55 28
Футбол
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
28.09.2022, 00:23 2
Футбол
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
Едем на Евро. Сборная Украины U-21 взяла уверенный реванш у Словакии
27.09.2022, 20:23 27
Футбол
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
28.09.2022, 15:45
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности