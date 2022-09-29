Новак Джокович деклассировал испанского ветерана в Израиле
Сербский теннисист легко обыграл Пабло Андухара
21-кратный победитель турниров серии Grand Slam Новак Джокович (Сербия, ATP 7) в 1/8 финала хардового турнира серии АТР 250 в Тель-Авиве (Израиль) обыграл 36-летнего Пабло Андухара (Испания, ATP 115) в двух сетах за 1 час и 27 минут.
АТР 250 Тель-Авив. Хард в помещении. 1/8 финала
Новак Джокович – Пабло Андухар – 6:0, 6:3
Отметим, что за матч Андухар выиграл всего 9 поинтов на подаче Новака. К слову, этот матч стал первы для Джоковича в Туре с победного Уимблдона.
Ранее серб жаловался на проблемы с рукой в матче на Кубке Лейвера.
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