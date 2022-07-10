Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира.

В матче за титул первый номер посева одолел Ника Кирьоса из Австралии (№40 ATP).

Уимблдон. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3)

Джокович впервые обыграл Кирьоса, до этого у серба было два поражения в очных встречах.

В рамках этого розыгрыша соревнований Новак одержал три волевых победы, один раз – уступая в две партии.

Для Джоковича это седьмой титул на травяном мейджоре, сравнявшись по этому показателю с Питом Сампрасом. В финале он проигрывал здесь всего один раз – в 2013-м Энди Маррею.

Для серба это 21-й титул Grand Slam. Больше лишь у Рафаэля Надаля (22). Джокович опередил Роджера Федерера, у которого 20 таких титулов.