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  4. Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
Уимблдон
10 июля 2022, 19:11 | Обновлено 10 июля 2022, 19:16
2975
2

Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон

Ник Кирьос взял первый сет в финале, но на большее его не хватило

10 июля 2022, 19:11 | Обновлено 10 июля 2022, 19:16
2975
2
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
Getty Images/Global Images Ukraine

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира.

В матче за титул первый номер посева одолел Ника Кирьоса из Австралии (№40 ATP).

Уимблдон. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3)

Джокович впервые обыграл Кирьоса, до этого у серба было два поражения в очных встречах.

В рамках этого розыгрыша соревнований Новак одержал три волевых победы, один раз – уступая в две партии.

Для Джоковича это седьмой титул на травяном мейджоре, сравнявшись по этому показателю с Питом Сампрасом. В финале он проигрывал здесь всего один раз – в 2013-м Энди Маррею.

Для серба это 21-й титул Grand Slam. Больше лишь у Рафаэля Надаля (22). Джокович опередил Роджера Федерера, у которого 20 таких титулов. 

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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сергей богданов
По сути всю карьеру Ник занимался ерундой, с его задатками мог многого достичь, вот и в этом матче в важные моменты игры психи никакой собранности, как итог прогнозируемая победа серба
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+3
sashav2007
мудило виграло ВШ.... 
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0
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