Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
Ник Кирьос взял первый сет в финале, но на большее его не хватило
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Уимблдонского турнира.
В матче за титул первый номер посева одолел Ника Кирьоса из Австралии (№40 ATP).
Уимблдон. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3)
Джокович впервые обыграл Кирьоса, до этого у серба было два поражения в очных встречах.
В рамках этого розыгрыша соревнований Новак одержал три волевых победы, один раз – уступая в две партии.
Для Джоковича это седьмой титул на травяном мейджоре, сравнявшись по этому показателю с Питом Сампрасом. В финале он проигрывал здесь всего один раз – в 2013-м Энди Маррею.
Для серба это 21-й титул Grand Slam. Больше лишь у Рафаэля Надаля (22). Джокович опередил Роджера Федерера, у которого 20 таких титулов.
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