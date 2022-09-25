Новак ДЖОКОВИЧ: «У меня были проблемы с правым запястьем»

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал о травме, которая помешала ему в матче против Феликса Оже-Альяссима на Кубке Лейвера (3:6, 6:7).

«Если честно, последние четыре-пять дней у меня были проблемы с правым запястьем. Я следил за состоянием.

Наверное, сказались два вчерашних матча. Сегодня было нелегко. Я не мог подавать так быстро и точно, как хотелось бы. Это повлияло на всю игру. А он невероятно подавал. Феликс провел выдающийся матч, мощно подавал и очень уверенно действовал с задней линии», – сказал Джокович.

Отметим, что победителем пятого розыгрыша Кубка Лейвера стала команда Мира.