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  4. Новак ДЖОКОВИЧ: «У меня были проблемы с правым запястьем»
ATP
25 сентября 2022, 20:37 |
111
0

Новак ДЖОКОВИЧ: «У меня были проблемы с правым запястьем»

Сербский теннисист – о поражении Феликсу Оже-Альяссиму

25 сентября 2022, 20:37 |
111
0
Новак ДЖОКОВИЧ: «У меня были проблемы с правым запястьем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал о травме, которая помешала ему в матче против Феликса Оже-Альяссима на Кубке Лейвера (3:6, 6:7).

«Если честно, последние четыре-пять дней у меня были проблемы с правым запястьем. Я следил за состоянием.

Наверное, сказались два вчерашних матча. Сегодня было нелегко. Я не мог подавать так быстро и точно, как хотелось бы. Это повлияло на всю игру. А он невероятно подавал. Феликс провел выдающийся матч, мощно подавал и очень уверенно действовал с задней линии», – сказал Джокович.

Отметим, что победителем пятого розыгрыша Кубка Лейвера стала команда Мира.

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