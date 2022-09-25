Кубок Лейвера. Мир сильнее Европы. Тиафо добыл финальную победу

Завершился третий матч заключительного игрового дня на Кубке Лейвера.

Американец Фрэнсис Тиафо добыл волевую победу над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, оформив для своей команды общую победу.

Окончательный счет пятого розыгрыша турнир: Европа – Мир – 8:13

Кубок Лейвера

Стефанос Циципас (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир) – 6:1, 6:7(11), 8-10

Отметим, что первые четыре розыгрыша турнира выиграла команда Европы. Команда остального мира впервые праздновал победу в этом соревновании.