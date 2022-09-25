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ATP
25 сентября 2022, 20:08 | Обновлено 25 сентября 2022, 20:43
1117
1

Кубок Лейвера. Мир сильнее Европы. Тиафо добыл финальную победу

Впервые европейцы проиграли командный турнир

25 сентября 2022, 20:08 | Обновлено 25 сентября 2022, 20:43
1117
1
Кубок Лейвера. Мир сильнее Европы. Тиафо добыл финальную победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнсис Тиафо

Завершился третий матч заключительного игрового дня на Кубке Лейвера.

Американец Фрэнсис Тиафо добыл волевую победу над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, оформив для своей команды общую победу.

Окончательный счет пятого розыгрыша турнир: Европа – Мир – 8:13

Кубок Лейвера
Стефанос Циципас (Европа) – Фрэнсис Тиафо (Мир) – 6:1, 6:7(11), 8-10

Отметим, что первые четыре розыгрыша турнира выиграла команда Европы. Команда остального мира впервые праздновал победу в этом соревновании.

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Кубок Лейвера Стефанос Циципас Фрэнсис Тиафо
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Источник Sport.ua
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captain2009
Ципа - просто невдаха ))) Мати декілька матчпойнтів і так, врешті решт, зганьбитися.
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