Джокович повержен. Команда Европы впервые уступает в счете на Кубке Лейвера

Завершился второй матч третьего игрового дня на Кубке Лейвера.

Сербский теннисист Новак Джокович в двух партиях проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Сборная Мира впервые вышла вперед в счете (10:8) и теперь находится в одном выигрыше от общей победы.

Кубок Лейвера

Новак Джокович (Европа) – Феликс Оже-Альяссим (Мир) – 3:6, 6:7(3)

Следующими на корт выйдут Стефанос Циципас (Европа) и Фрэнсис Тиафо (Мир).

Flipping the script.



The moment @felixtennis puts Team World within one match of victory.#LaverCup pic.twitter.com/3vJF40ghF8