Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в следующем сезоне будет играть за «Реал» в футболке с престижным номером 10 на спине. Об этом сообщает Le Parisien.

Мбаппе в юности был болельщиком «Реала» и всегда мечтал играть за мадридский клуб, хотя до сих пор с переходом не складывалось, несмотря на то что француз несколько раз был близок к этому. Отметим, что Килиан носит десятку и в ПСЖ, и в сборной Франции.

Сейчас в «Реале» под 10-м номером играет Лука Модрич, но хорват, как ожидается, покинет клуб по окончании сезона и может вовсе завершить игровую карьеру.