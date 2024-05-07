Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале
Испания
07 мая 2024, 15:40 |
2164
0

Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале

Форвард с детства мечтал о мадридском клубе

07 мая 2024, 15:40 |
2164
0
Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в следующем сезоне будет играть за «Реал» в футболке с престижным номером 10 на спине. Об этом сообщает Le Parisien.

Мбаппе в юности был болельщиком «Реала» и всегда мечтал играть за мадридский клуб, хотя до сих пор с переходом не складывалось, несмотря на то что француз несколько раз был близок к этому. Отметим, что Килиан носит десятку и в ПСЖ, и в сборной Франции.

Сейчас в «Реале» под 10-м номером играет Лука Модрич, но хорват, как ожидается, покинет клуб по окончании сезона и может вовсе завершить игровую карьеру.

По теме:
Титулованный клуб Италии отказался от трансфера Судакова. Известна причина
Дани КАРВАХАЛЬ: «Мы мечтаем о 15-й победе в Лиге чемпионов»
Ждать топ-трансферы? Известно, какой у Жироны будет бюджет в сезоне 2024/25
Килиан Мбаппе Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 игровой номер
Юрій Вишневський Источник: Le Parisien
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: УЕФА предлагает Жироне играть матчи Лиги чемпионов в Барселоне
Футбол | 07 мая 2024, 12:30 7
Источник: УЕФА предлагает Жироне играть матчи Лиги чемпионов в Барселоне
Источник: УЕФА предлагает Жироне играть матчи Лиги чемпионов в Барселоне

Клуб, за который играют Артем Довбик и Виктор Цыганков, пока не подтвердил эту информацию

IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
Бокс | 06 мая 2024, 20:36 9
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина
IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри. Стала известна причина

Звание абсолюта будет у победителя 2 недели – до поединка Хргович – Дюбуа

Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Футбол | 07.05.2024, 12:00
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Как выглядит таблица АПЛ после побед лидеров и поражения Манчестер Юнайтед?
Почеттино может сменить Челси с Мудриком на клуб с Довбиком. Как так?
Футбол | 07.05.2024, 13:44
Почеттино может сменить Челси с Мудриком на клуб с Довбиком. Как так?
Почеттино может сменить Челси с Мудриком на клуб с Довбиком. Как так?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Футбол | 07.05.2024, 07:21
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Реал с Луниным не получит титул чемпиона в следующем матче. Что произошло?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Какая ситуация перед Класико между Шахтером и Динамо
06.05.2024, 06:30 2
Футбол
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
07.05.2024, 06:23 2
Снукер
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
07.05.2024, 01:53
Бокс
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
06.05.2024, 12:08 6
Футбол
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
ВИДЕО. «Ты д****овый Ярмоленко». Мудрик услышал обидную кричалку от фанов
05.05.2024, 19:43 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем