Стало известно, под каким номером Мбаппе будет играть в Реале
Форвард с детства мечтал о мадридском клубе
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в следующем сезоне будет играть за «Реал» в футболке с престижным номером 10 на спине. Об этом сообщает Le Parisien.
Мбаппе в юности был болельщиком «Реала» и всегда мечтал играть за мадридский клуб, хотя до сих пор с переходом не складывалось, несмотря на то что француз несколько раз был близок к этому. Отметим, что Килиан носит десятку и в ПСЖ, и в сборной Франции.
Сейчас в «Реале» под 10-м номером играет Лука Модрич, но хорват, как ожидается, покинет клуб по окончании сезона и может вовсе завершить игровую карьеру.
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