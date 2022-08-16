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ATP
16 августа 2022, 07:15 |
60
0

Когда играют украинцы в Европе? Крутых, Сачко и Марченко стартуют в Польше

Украинские теннисисты начнут свое выступление на хардовом челленджере

16 августа 2022, 07:15 |
60
0
Когда играют украинцы в Европе? Крутых, Сачко и Марченко стартуют в Польше
Instagram. Сборная Украины на Кубке Дэвиса

Сегодня, 16 августа, сразу три представителя Украины сыграют свои матчи в Польше. Алексей Крутых (АТР 270), Виталий Сачко (АТР 271) и Илья Марченко (АТР 153) стартуют с 1/16 финала хардового челленджера в Гродзиск-Мазовецком (Польша).

Первая ракетка Украины Алексей Крутых встретится с представителем Бразилии Габриэлем Декампсем (АТР 302). Это будет первая встреча теннисистов, матч состоится не ранее 14:00 по Киеву.

Виталий Сачко, в свою очередь, сыграет со вторым сеяным турнира Пабло Андухаром (Испания, АТР 92). Ранее Виталий не играл против опытного испанца. Матч начнется не ранее 15:30 по Киеву.

Илья Марченко сыграет с представителем Турции Эрги Киркиным (АТР 303). В мае 2022 года украинец проиграл Эрги в трех сетах на грунтовом челленджере в Казахстане. Не ранее 12:30 по Киеву Илья попробует взять реванш у Киркина.

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Габриэль Декампс Эрги Киркин Илья Марченко Виталий Сачко Алексей Крутых Пабло Андухар ATP Гродзиск-Мазовецкий
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Источник Sport.ua
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