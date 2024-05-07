Экс-форвард Челси и Атлетико спас на родине от наводнения сотню людей

Бывший нападающий «Челси» и мадридского «Атлетико» Диего Коста помог спасти около 100 человек от разрушительного наводнения в регионе Бразилии.

35-летний Коста, который сейчас играет за бразильский «Гремио», ехал домой с тренировки, когда встретил группу людей из Эльдорадо-ду-Сул, которым требовалась помощь. Футболист без колебаний предоставил джип и водный мотоцикл для спасательных операций. Кроме того, он мобилизовал еще четырех друзей, которые привезли водные мотоциклы, сообщает Cadena SER.

По данным CNN, в результате стихийного бедствия, произошедшего в Риу-Гранди-ду-Сул, по меньшей мере 83 человека погибли и 276 получили ранения, еще 111 человек пропали без вести. Гражданская оборона региона сообщила, что по меньшей мере 121 тысяча людей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений.