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Бразилия
07 мая 2024, 15:51 |
720
0

Экс-форвард Челси и Атлетико спас на родине от наводнения сотню людей

Диего Коста выступает в Бразилии за Гремио

07 мая 2024, 15:51 |
720
0
Экс-форвард Челси и Атлетико спас на родине от наводнения сотню людей
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Коста

Бывший нападающий «Челси» и мадридского «Атлетико» Диего Коста помог спасти около 100 человек от разрушительного наводнения в регионе Бразилии.

35-летний Коста, который сейчас играет за бразильский «Гремио», ехал домой с тренировки, когда встретил группу людей из Эльдорадо-ду-Сул, которым требовалась помощь. Футболист без колебаний предоставил джип и водный мотоцикл для спасательных операций. Кроме того, он мобилизовал еще четырех друзей, которые привезли водные мотоциклы, сообщает Cadena SER.

По данным CNN, в результате стихийного бедствия, произошедшего в Риу-Гранди-ду-Сул, по меньшей мере 83 человека погибли и 276 получили ранения, еще 111 человек пропали без вести. Гражданская оборона региона сообщила, что по меньшей мере 121 тысяча людей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений.

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Диего Коста Гремио наводнение Бразилия
Юрій Вишневський Источник: Cadena Ser
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