Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гремио на замену Суаресу подписал именитого форварда
Бразилия
09 февраля 2024, 02:44 | Обновлено 09 февраля 2024, 02:45
107
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гремио на замену Суаресу подписал именитого форварда

Диего Коста подписал контракт с бразильським Гремио

09 февраля 2024, 02:44 | Обновлено 09 февраля 2024, 02:45
107
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио на замену Суаресу подписал именитого форварда
twitter.com/Gremio

Бразильский «Гремио» объявил о подписании контракта с опытным Диего Костой. 35-летний испанец присоединился к команде на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Ботафого». Он заменит Луиса Суареса, который перебрался в «Интер Майами».

«Он испанец, но в нем есть бразильская кровь и титулы, где бы он ни был! Диего Коста прибывает, чтобы усилить атаку. Многократный чемпион Европы, он уже носил желтые и красные цвета, а теперь будет защищать наш триколор. Добро пожаловать!» — написал клуб в социальных сетях.

Коста ранее играл за «Вулверхэмптон», «Атлетико Минейро», мадридский «Атлетико», «Райо Вальекано», «Челси», «Реал Вальядолид» и «Брагу».

Нападающий забил 10 голов за 24 матча в составе сборной Испании. Сейчас портал transfermarkt оценивает его всего лишь в 1,6 млн евро.

По теме:
Интер Майами отдаст солидные деньги за сына экс-игрока Реала и Милана
В Шахтере отреагировали на то, что их игрок хочет покинуть клуб из-за войны
Буковина решила отказаться от защитника Вереса
Гремио Диего Коста чемпионат Бразилии по футболу трансферы Луис Суарес
Источник ФК Гремио
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Футбол | 08 февраля 2024, 12:29 7
Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне
Вновь забрал себе звезду. Довбик получил новое признание в Жироне

Украинец победил в опросе на лучшего игрока месяца

Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Футбол | 08 февраля 2024, 17:41 0
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина

Видимо, Де Хеа в «Реале» не будет, Андрей и Тибо Куртуа будут конкурировать за место в основе

Дальше – Марсель. Шахтер завершил подготовку ничьей против Лехии Гданьск
Футбол | 08.02.2024, 18:24
Дальше – Марсель. Шахтер завершил подготовку ничьей против Лехии Гданьск
Дальше – Марсель. Шахтер завершил подготовку ничьей против Лехии Гданьск
Серия пенальти для Руана и Монако. Сенсация в 1/8 финала Кубка Франции
Футбол | 08.02.2024, 23:59
Серия пенальти для Руана и Монако. Сенсация в 1/8 финала Кубка Франции
Серия пенальти для Руана и Монако. Сенсация в 1/8 финала Кубка Франции
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Футбол | 08.02.2024, 18:23
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
08.02.2024, 19:41 97
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
08.02.2024, 07:45
Футбол
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Без Радукану. Стали известны первые 4 четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
07.02.2024, 19:57 2
Теннис
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
ВИДЕО. Тяжелое падение украинской прыгуньи на молодежном ЧМ
07.02.2024, 19:16
Зимние виды
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»
07.02.2024, 12:20 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем