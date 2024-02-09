ОФИЦИАЛЬНО. Гремио на замену Суаресу подписал именитого форварда
Диего Коста подписал контракт с бразильським Гремио
Бразильский «Гремио» объявил о подписании контракта с опытным Диего Костой. 35-летний испанец присоединился к команде на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был «Ботафого». Он заменит Луиса Суареса, который перебрался в «Интер Майами».
«Он испанец, но в нем есть бразильская кровь и титулы, где бы он ни был! Диего Коста прибывает, чтобы усилить атаку. Многократный чемпион Европы, он уже носил желтые и красные цвета, а теперь будет защищать наш триколор. Добро пожаловать!» — написал клуб в социальных сетях.
Коста ранее играл за «Вулверхэмптон», «Атлетико Минейро», мадридский «Атлетико», «Райо Вальекано», «Челси», «Реал Вальядолид» и «Брагу».
Нападающий забил 10 голов за 24 матча в составе сборной Испании. Сейчас портал transfermarkt оценивает его всего лишь в 1,6 млн евро.
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