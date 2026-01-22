Есть предложение. Шахтер продвигается в переговорах по трансферу Робсона
Украинский клуб предложил за бразильца пять миллионов евро
Донецкий «Шахтер» продвигается в переговорах по трансферу бразильского защитника «Палмейраса» Робсона. Об этом сообщает Джонатан Анйос.
По информации источника, украинский гранд предложил за 19-летнего футболиста пять миллионов евро. Скауты «горняков» уже смотрели игру Робсона на матче Копиньи против «Итуано».
У «Шахтера» есть конкуренты в борьбе за за бразильца: еще несколько клубов следят за игроком.
В 2026 году Робсон провел семь матчей за молодежную команду «Палмейраса», без результативных действий.
Ранее сообщалось о том, что в Англии в восторге от звездного игрока донецкого «Шахтера».
