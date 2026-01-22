22 января на Тумба пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором ПАОК встретится с Бетисом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

ПАОК

Команда в 2024-м году сумела вернуть себе чемпионский титул. Но снова не удержал его - прошлой весной откатились на третье место в Суперлиге. Сейчас уже достаточно явно заметна целая тройка лидеров, и у представителя Салоник шансы на успех примерно такие же, как и у старых противников, Олимпиакоса и АЕК.

Параллельно подопечные Развана Луческу выступают в Лиге Европы. Стартовали там еще летом, с квалификации, где выбили последовательно Вольфсберг и Риеку, причем с обоими не забивали в первых поединках, но побеждали в ответных. Уже в основном раунде слабо стартовали, с 0:0 против Маккаби из Тель-Авива и поражения Сельте. Но потом по дважды выиграли и закончили ничьими, так что есть еще шансы на выход в плей-офф, но нужно побеждать, а соперники в январе максимально сложные.

Бетис

Клуб отличается стабильностью при нынешнем наставнике, Пеллегрини. Он со своими подопечными постоянно выходил в еврокубки. В прошлом сезоне испанцы выступали в самом скромном из них - Лиге конференций, но зато там дошли до финала. И при этом стали шестыми и в Примере. Сейчас там уровень держат, явно не против как минимум повторить результат 2024/2025.

В Лиге Европы испанцы спокойно и уверенно проходят основной раунд. Только Ноттингем Форест и Генк с ними делили очки, заканчивая ничьими. Остальные поединки были выиграны, в том числе и у Лиона. Так что команда из Севильи точно продолжит борьбу за кубок и весной. Ну разве что нужно бы гарантировать финиш в топ-8, чтобы пропустить предварительный раунд.

Статистика личных встреч

Хотя клубы и достаточно часто выходили в еврокубки, но между собой они до этого четверга так ни разу и не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут у обеих сторон практически идентичные шансы на успех. Но гости явно не хотят впервые проиграть в этой Лиге в Греции - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,93).