Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
ПАОК
22.01.2026 19:45 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
22 января 2026, 15:01 | Обновлено 22 января 2026, 15:19
54
0

Поединок состоится 22 января и начнется в 19:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

22 января на Тумба пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором ПАОК встретится с Бетисом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

ПАОК

Команда в 2024-м году сумела вернуть себе чемпионский титул. Но снова не удержал его - прошлой весной откатились на третье место в Суперлиге. Сейчас уже достаточно явно заметна целая тройка лидеров, и у представителя Салоник шансы на успех примерно такие же, как и у старых противников, Олимпиакоса и АЕК.

Параллельно подопечные Развана Луческу выступают в Лиге Европы. Стартовали там еще летом, с квалификации, где выбили последовательно Вольфсберг и Риеку, причем с обоими не забивали в первых поединках, но побеждали в ответных. Уже в основном раунде слабо стартовали, с 0:0 против Маккаби из Тель-Авива и поражения Сельте. Но потом по дважды выиграли и закончили ничьими, так что есть еще шансы на выход в плей-офф, но нужно побеждать, а соперники в январе максимально сложные.

Бетис

Клуб отличается стабильностью при нынешнем наставнике, Пеллегрини. Он со своими подопечными постоянно выходил в еврокубки. В прошлом сезоне испанцы выступали в самом скромном из них - Лиге конференций, но зато там дошли до финала. И при этом стали шестыми и в Примере. Сейчас там уровень держат, явно не против как минимум повторить результат 2024/2025.

В Лиге Европы испанцы спокойно и уверенно проходят основной раунд. Только Ноттингем Форест и Генк с ними делили очки, заканчивая ничьими. Остальные поединки были выиграны, в том числе и у Лиона. Так что команда из Севильи точно продолжит борьбу за кубок и весной. Ну разве что нужно бы гарантировать финиш в топ-8, чтобы пропустить предварительный раунд.

Статистика личных встреч

Хотя клубы и достаточно часто выходили в еврокубки, но между собой они до этого четверга так ни разу и не играли.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.36 для ПАОКа и 3.30 для Бетиса.

Букмекерские конторы считают, что тут у обеих сторон практически идентичные шансы на успех. Но гости явно не хотят впервые проиграть в этой Лиге в Греции - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
ПАОК
22 января 2026 -
19:45
Бетис
Фора Бетиса (0) 1.93
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Виктория Пльзень – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Болонья – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Фенербахче – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
