Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
22 января 2026, 13:44 | Обновлено 22 января 2026, 14:01
В 1/16 финала парного разряда Australian Open сыграет только одна украинка

22 января Ястремская покинула турнир, Н. Киченок и Ниномия прошли дальше

Instagram. Надежда Киченок и Макото Ниномия

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в 1/16 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2026.

22 января украинка вместе с Макото Ниномией успешно стартовала на мейджоре, в двух сетах переиграв австралийский тандем Эмерсон Джонс / Астра Шарма за 55 минут.

Следующими оппонентками Надежды и Макото будут восьмые сеяные Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды).

В четверг из украинок в парном турнире Australian Open также сыграла Даяна Ястремская. Ястремская и ее напарница Алиша Паркс в двух партиях потерпели поражение от Го Ханьюй (Китай) и Кристины Младенович (Франция), которые посеяны под 16-м номером.

Надежда Киченок – единственная украинка, которая продолжает выступления в парном разряде мейджора в Мельбурне. Двумя днями ранее соревнования покинула ее сестра Людмила, а Марта Костюк отказалась от участия из-за травмы.

Australian Open 2026. Пары, 1/32 финала

  • Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эмерсон Джонс (Австралия) / Астра Шарма (Австралия) [WC] – 6:4, 6:2
  • Даяна Ястремская (Украина) / Алиша Паркс (США) – Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) – 4:6, 3:6
Надежда Киченок Макото Ниномия Даяна Ястремская Алиша Паркс Australian Open 2026 Эмерсон Джонс Астра Шарма Го Ханьюй Кристина Младенович
