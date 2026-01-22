В 1/16 финала парного разряда Australian Open сыграет только одна украинка

Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в 1/16 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2026.

22 января украинка вместе с Макото Ниномией успешно стартовала на мейджоре, в двух сетах переиграв австралийский тандем Эмерсон Джонс / Астра Шарма за 55 минут.

Следующими оппонентками Надежды и Макото будут восьмые сеяные Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды).

В четверг из украинок в парном турнире Australian Open также сыграла Даяна Ястремская. Ястремская и ее напарница Алиша Паркс в двух партиях потерпели поражение от Го Ханьюй (Китай) и Кристины Младенович (Франция), которые посеяны под 16-м номером.

Надежда Киченок – единственная украинка, которая продолжает выступления в парном разряде мейджора в Мельбурне. Двумя днями ранее соревнования покинула ее сестра Людмила, а Марта Костюк отказалась от участия из-за травмы.

Australian Open 2026. Пары, 1/32 финала