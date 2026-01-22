В 1/16 финала парного разряда Australian Open сыграет только одна украинка
22 января Ястремская покинула турнир, Н. Киченок и Ниномия прошли дальше
Украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет в 1/16 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2026.
22 января украинка вместе с Макото Ниномией успешно стартовала на мейджоре, в двух сетах переиграв австралийский тандем Эмерсон Джонс / Астра Шарма за 55 минут.
Следующими оппонентками Надежды и Макото будут восьмые сеяные Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды).
В четверг из украинок в парном турнире Australian Open также сыграла Даяна Ястремская. Ястремская и ее напарница Алиша Паркс в двух партиях потерпели поражение от Го Ханьюй (Китай) и Кристины Младенович (Франция), которые посеяны под 16-м номером.
Надежда Киченок – единственная украинка, которая продолжает выступления в парном разряде мейджора в Мельбурне. Двумя днями ранее соревнования покинула ее сестра Людмила, а Марта Костюк отказалась от участия из-за травмы.
Australian Open 2026. Пары, 1/32 финала
- Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Эмерсон Джонс (Австралия) / Астра Шарма (Австралия) [WC] – 6:4, 6:2
- Даяна Ястремская (Украина) / Алиша Паркс (США) – Го Ханьюй (Китай) / Кристина Младенович (Франция) – 4:6, 3:6
