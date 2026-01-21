Европейский клуб, основанный в 1921 году, прекращает свое существование
«Домжале» не сможет доиграть чемпионат Словении из-за финансовых проблем
Словенский «Домжале» прекратит свое существование и не сможет доиграть нынешний сезон чемпионата из-за финансовых проблем. Об этом сообщило издание Ekipa:
«После того, как последние потенциальные инвесторы объявили о выходе из игры, занавес опустился. Авторитетный клуб с давними и богатыми традициями и одной из лучших футбольных школ в стране.
Клуб, который долгое время считался примером успешной деятельности бизнеса и дал словенскому футболу множество замечательных игроков, закроет свои двери. Он обанкротится и прекратит свое существование. Грустно, но правда».
«Домжале» был основан в 1921 году, клуб дважды становился чемпионом Словении (2006/07, 2007/08), по два раза выигрывал Кубок ( 2010/11, 2016/17) и Суперкубок Словении (2007, 2011).
Играл в квалификации Лиги конференций, Лиги Европы и Лиги чемпионов. Пересекался с донецким «Шахтером» и львовским «Рухом», играя товарищеские матчи с украинскими командами.
После 18 туров «Домжале» набрал 12 баллов и занимает 12-е (последнее) место в турнирной таблице.
🇸🇮 Slovenian top-flight club Domžale, who are bottom of the league at the winter break, reportedly will not play the second half of the season.— The Sweeper (@SweeperPod) January 20, 2026
Their financial situation is reported to be so dire that the two-time Slovenian champions may be forced to close their doors and cease… pic.twitter.com/rb8AlQB4En
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший динамовец – о Довбике и Зинченко
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET