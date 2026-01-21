Европейский клуб, основанный в 1921 году, прекращает свое существование

Словенский «Домжале» прекратит свое существование и не сможет доиграть нынешний сезон чемпионата из-за финансовых проблем. Об этом сообщило издание Ekipa:

«После того, как последние потенциальные инвесторы объявили о выходе из игры, занавес опустился. Авторитетный клуб с давними и богатыми традициями и одной из лучших футбольных школ в стране.

Клуб, который долгое время считался примером успешной деятельности бизнеса и дал словенскому футболу множество замечательных игроков, закроет свои двери. Он обанкротится и прекратит свое существование. Грустно, но правда».

«Домжале» был основан в 1921 году, клуб дважды становился чемпионом Словении (2006/07, 2007/08), по два раза выигрывал Кубок ( 2010/11, 2016/17) и Суперкубок Словении (2007, 2011).

Играл в квалификации Лиги конференций, Лиги Европы и Лиги чемпионов. Пересекался с донецким «Шахтером» и львовским «Рухом», играя товарищеские матчи с украинскими командами.

После 18 туров «Домжале» набрал 12 баллов и занимает 12-е (последнее) место в турнирной таблице.