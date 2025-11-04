Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Gotovo je. Црвена Звезда нашла нового тренера
04 ноября 2025, 13:12 | Обновлено 04 ноября 2025, 13:33
Испанский специалист переедет в Сербию

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Альберт Риера

Испанский наставник словенского «Целе» Альберт Риера подписал предварительное трудовое соглашение с сербской «Црвеной Звездой».

Согласно информации Maxbet Sports, контракт вступит в силу 20 декабря – по окончании первой половины чемпионата Сербии.

43-летний испанский специалист известен своими выступлениями за «Ливерпуль». Также он успел поиграть в турецком, греческом, французском, итальянском чемпионатах.

Тренерский мостик в «Целе» Риера занял в 2024 году. На данный момент тренером «Црвены Звезды» остается Владан Милоевич.

После 14 матчей нынешнего сезона «Целе» возглавляет турнирную таблицу национального первенства, в активе команды 35 очков.

