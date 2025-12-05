Источник: клуб УПЛ заинтересован в услугах молодого словенского хавбека
Мартин Печар из словенского Браво может продолжить карьеру в Украине
В услугах 23-летнего словенского хавбека Браво Мартина Печара заинтересован один из клубов УПЛ, название которого не сообщается.
Мартин Печар – воспитанник Айнтрахта из Франкфурта, игрок молодежной сборной Словении.
В текущем сезоне чемпионата Словении хавбек провел 17 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
Контракт игрока с клубом Браво действует до 31 мая 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро, по данным Transfermarkt.
Печар переехал в Браво летом 2024 из Австрии, а до этого несколько лет провел в структуре Айнтрахта Франкфурт. За молодежную сборную Словении U-21 отыграл 13 матчей.
Трансферная история Мартина Печара
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристиан Биловар восстановился после травмы
Гецко считает, что клуб должен возглавлять тренер с гораздо большим авторитетом