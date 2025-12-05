Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 05 декабря 2025, 02:27
Источник: клуб УПЛ заинтересован в услугах молодого словенского хавбека

Мартин Печар из словенского Браво может продолжить карьеру в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Печар

В услугах 23-летнего словенского хавбека Браво Мартина Печара заинтересован один из клубов УПЛ, название которого не сообщается.

Мартин Печар – воспитанник Айнтрахта из Франкфурта, игрок молодежной сборной Словении.

В текущем сезоне чемпионата Словении хавбек провел 17 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Контракт игрока с клубом Браво действует до 31 мая 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро, по данным Transfermarkt.

Печар переехал в Браво летом 2024 из Австрии, а до этого несколько лет провел в структуре Айнтрахта Франкфурт. За молодежную сборную Словении U-21 отыграл 13 матчей.

Трансферная история Мартина Печара

Браво Любляна трансферы УПЛ трансферы чемпионат Словении по футболу Айнтрахт Франкфурт
Николай Степанов Источник: Telegram
