Источник: клуб УПЛ заинтересован в услугах молодого словенского хавбека

В услугах 23-летнего словенского хавбека Браво Мартина Печара заинтересован один из клубов УПЛ, название которого не сообщается.

Мартин Печар – воспитанник Айнтрахта из Франкфурта, игрок молодежной сборной Словении.

В текущем сезоне чемпионата Словении хавбек провел 17 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.

Контракт игрока с клубом Браво действует до 31 мая 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро, по данным Transfermarkt.

Печар переехал в Браво летом 2024 из Австрии, а до этого несколько лет провел в структуре Айнтрахта Франкфурт. За молодежную сборную Словении U-21 отыграл 13 матчей.

Трансферная история Мартина Печара