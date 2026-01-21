Бекхэм нарушил молчание после жесткой критики со стороны сына

Легендарный экс–полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и национальной команды Англии, а ныне совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал резонансные высказывания своего сына в соцсетях.

Напомним, что Бруклин Бекхэм, первенец Дэвида, выступил с резкой критикой в адрес родителей в разгар затяжного конфликта, вызванного избыточной публичностью их семьи.

«Занимаясь воспитанием детей, я осознаю, что они неизбежно будут допускать промахи. Им необходимо давать такую свободу – именно так происходит процесс обучения. Порой крайне важно предоставить им шанс совершить подобные ошибки самостоятельно», – цитирует слова Бекхэма CNBC.

Напомним, в официальном сообщении 26–летнего сына Дэвида и Виктории подчеркивается, что он не намерен идти на перемирие с родственниками и впервые твердо защищает свои интересы.

Кроме того, Бруклин обвинил отца в том, что по приезде в Великобританию на 50–летие Дэвида его многочисленные просьбы о рандеву могли быть приняты лишь при условии отсутствия на встрече его супруги, Николы Пельтц.

Ранее появлялась информация, что Бруклин ограничил родителям доступ к своим страницам в социальных сетях и настоял на том, чтобы дальнейшая коммуникация велась исключительно через юридических представителей.