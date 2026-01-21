Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бекхэм нарушил молчание после жесткой критики со стороны сына
Другие новости
21 января 2026, 04:13 | Обновлено 21 января 2026, 04:14
60
0

Бекхэм нарушил молчание после жесткой критики со стороны сына

Громкая семейная драма

21 января 2026, 04:13 | Обновлено 21 января 2026, 04:14
60
0
Бекхэм нарушил молчание после жесткой критики со стороны сына
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс–полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и национальной команды Англии, а ныне совладелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал резонансные высказывания своего сына в соцсетях.

Напомним, что Бруклин Бекхэм, первенец Дэвида, выступил с резкой критикой в адрес родителей в разгар затяжного конфликта, вызванного избыточной публичностью их семьи.

«Занимаясь воспитанием детей, я осознаю, что они неизбежно будут допускать промахи. Им необходимо давать такую свободу – именно так происходит процесс обучения. Порой крайне важно предоставить им шанс совершить подобные ошибки самостоятельно», – цитирует слова Бекхэма CNBC.

Напомним, в официальном сообщении 26–летнего сына Дэвида и Виктории подчеркивается, что он не намерен идти на перемирие с родственниками и впервые твердо защищает свои интересы.

Кроме того, Бруклин обвинил отца в том, что по приезде в Великобританию на 50–летие Дэвида его многочисленные просьбы о рандеву могли быть приняты лишь при условии отсутствия на встрече его супруги, Николы Пельтц.

Ранее появлялась информация, что Бруклин ограничил родителям доступ к своим страницам в социальных сетях и настоял на том, чтобы дальнейшая коммуникация велась исключительно через юридических представителей.

По теме:
Месси получил неожиданное предложение о дальнейшей карьере
ФОТО. Старший сын Дэвида Бекхэма публично атаковал своих родителей
Экс-игрок Реала: «Выходить на поле вместе с Месси – предел мечтаний»
Дэвид Бекхэм Бруклин Бекхэм Виктория Бекхэм Интер Майами
Михаил Олексиенко Источник: The Guardian
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Футбол | 20 января 2026, 23:59 5
Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов
Дубль Мбаппе, перфоманс Вини. Реал Мадрид уничтожил Монако в Лиге чемпионов

Королевский клуб одержал убедительную победу со счетом 6:1 в матче 7-го тура еврокубка

Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Футбол | 20 января 2026, 06:02 1
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи
Легенда Динамо может не вернуться в клуб из-за своей семьи

Сергей Ребров может возглавить «Динамо»

Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Бокс | 20.01.2026, 02:12
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Владимир Кличко вынужден отложить свои планы из-за диктатора путина
Реал – Монако – 6:1. Королевский разгром в Лиге чемпионов. Видео голов
Футбол | 21.01.2026, 00:54
Реал – Монако – 6:1. Королевский разгром в Лиге чемпионов. Видео голов
Реал – Монако – 6:1. Королевский разгром в Лиге чемпионов. Видео голов
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Футбол | 20.01.2026, 14:40
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Контракт подписан. Зинченко принял решение о своей карьере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
Hatsu Basho. Украинцы Аонишики и Шиши становятся лидерами
20.01.2026, 13:35 14
Другие виды
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
19.01.2026, 00:09 8
Футбол
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
Источник: дисквалификация Мудрика – завершена. У него будет новый клуб
19.01.2026, 06:44 75
Футбол
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
Костюк сказал сыну легенды Динамо, что ему лучше играть за другой клуб
19.01.2026, 10:33 2
Футбол
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
Фьюри назвал двух боксеров, с которыми Усик никогда не выйдет на ринг
19.01.2026, 00:02 2
Бокс
В США предупредили Усика об опасности. Этот бой – мечта Турки Аль-Шейха
В США предупредили Усика об опасности. Этот бой – мечта Турки Аль-Шейха
19.01.2026, 06:02
Бокс
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
20.01.2026, 01:02 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем