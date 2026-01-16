Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
16 января 2026, 18:04
Сколько заработала Людмила Киченок за выход в финал WTA 500 в Аделаиде?

16 января украинка и Дезире Кравчик уступили Синяковой и Чжан Шуай в поединке за трофей

Сколько заработала Людмила Киченок за выход в финал WTA 500 в Аделаиде?
Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграла в финале парного разряда хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.

В поединке за трофей украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в двух сетах уступили тандему Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 1:6, 4:6.

За выход в финал Киченок и Кравчик на двоих заработали $37,400 (каждая получила по $18,700). Чемпионки соревнований Синякова и Чжан заработали $61,540 ($30,770 каждая).

Помимо Киченок, Украину на пятисотнике в Аделаиде также представила Даяна Ястремская. Она покинула одиночный разряд в первом же раунде и забрала с собой чек на $11,250.

ФОТО. Киченок получила утешительный приз после финала WTA 500 в Аделаиде
Людмила Киченок проиграла финальный матч на турнире WTA 500 в Аделаиде
Определены финальные пары турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
