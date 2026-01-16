Сколько заработала Людмила Киченок за выход в финал WTA 500 в Аделаиде?
16 января украинка и Дезире Кравчик уступили Синяковой и Чжан Шуай в поединке за трофей
Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграла в финале парного разряда хардового турнира WTA 500 в Аделаиде, Австралия.
В поединке за трофей украинка и ее напарница Дезире Кравчик (США) в двух сетах уступили тандему Катерина Синякова (Чехия) / Чжан Шуай (Китай) со счетом 1:6, 4:6.
За выход в финал Киченок и Кравчик на двоих заработали $37,400 (каждая получила по $18,700). Чемпионки соревнований Синякова и Чжан заработали $61,540 ($30,770 каждая).
Помимо Киченок, Украину на пятисотнике в Аделаиде также представила Даяна Ястремская. Она покинула одиночный разряд в первом же раунде и забрала с собой чек на $11,250.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Британец похвалил Итауму