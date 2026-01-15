Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Руководство Динамо пообещало легенде, что он станет новым тренером
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 22:34 | Обновлено 15 января 2026, 22:48
1096
1

Руководство Динамо пообещало легенде, что он станет новым тренером

Лужному обещали, что он возглавит клуб после Семина

ФК Динамо. Олег Лужный

Легенда «Динамо» Олег Лужный мог возглавить киевское «Динамо» на постоянной основе.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганика, тогда клуб назначил главным тренером Юрия Семина, но параллельно рассматривалось, что именно Лужный станет следующим наставником после каденции россиянина. 40-летний Лужный согласился на роль помощника, активно работал в тренерском штабе и фактически вел большую часть тренировочного процесса.

Несмотря на обещания и подготовку, Лужный так и не получил полноценного шанса возглавить команду. После Семина тренером клуба стал Газзаев. Лужный временно исполнял обязанности наставника также в 2010 году.

Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
GloryUkraine
І що з такої сенсаційної, бородатої новини сьогодні?
