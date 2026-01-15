Руководство Динамо пообещало легенде, что он станет новым тренером
Лужному обещали, что он возглавит клуб после Семина
Легенда «Динамо» Олег Лужный мог возглавить киевское «Динамо» на постоянной основе.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганика, тогда клуб назначил главным тренером Юрия Семина, но параллельно рассматривалось, что именно Лужный станет следующим наставником после каденции россиянина. 40-летний Лужный согласился на роль помощника, активно работал в тренерском штабе и фактически вел большую часть тренировочного процесса.
Несмотря на обещания и подготовку, Лужный так и не получил полноценного шанса возглавить команду. После Семина тренером клуба стал Газзаев. Лужный временно исполнял обязанности наставника также в 2010 году.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хорват считает, что украинец на совсем другом уровне
Доминик Гашек считает, что Соединенные Штаты нарушили международное право