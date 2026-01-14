Семеньо повторил достижение Адебайора, Гвардиола снова победил Эдди Хау
Чем еще запомнился матч Кубка английской лиги между Ньюкаслом и Манчестер Сити?
Первый матч полуфинала Кубка английской лиги между Ньюкаслом и Манчестер Сити, который закончился победой горожан со счетом 2:0, запомнился интересными статистическими фактами.
Этот поединок стал первым для сорок в текущем сезоне, в котором они не сумели отличиться хотя бы одним голом на Сент-Джеймс Парк.
Новичок горожан Антуан Семеньо стал первым игроком Манчестер Сити после Эммануэля Адебайора в августе 2009 года, который сумел отличиться голами в двух своих первых матчах за клуб во всех турнирах:
- гол и ассист в ворота Эксетера в Кубке Англии
- гол в ворота Ньюкасла в Кубке английской лиги
Только два игрока команд АПЛ забили в сезоне 2025/26 во всех турнирах больше, чем Семеньо:
- 26 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 17 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
- 12 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
Гол в этой встрече забил также и Райан Шерки. Только трое игроков АПЛ создали большее количество результативных действий в сезоне во всех турнирах:
- 30 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 18 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
- 16 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
- 15 – Райан Шерки (Манчестер Сити)
Пеп Гвардиола в 16-й раз победил Эдди Хау во всех турнирах. Больше от испанца пострадал только Шон Дайч (17).
◎ 17 - Sean Dyche
◎ 16 - Marco Silva
◉ 16 - Eddie Howe 👈
