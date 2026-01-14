Семеньо повторил достижение Адебайора, Гвардиола снова победил Эдди Хау

Первый матч полуфинала Кубка английской лиги между Ньюкаслом и Манчестер Сити, который закончился победой горожан со счетом 2:0, запомнился интересными статистическими фактами.

Этот поединок стал первым для сорок в текущем сезоне, в котором они не сумели отличиться хотя бы одним голом на Сент-Джеймс Парк.

Новичок горожан Антуан Семеньо стал первым игроком Манчестер Сити после Эммануэля Адебайора в августе 2009 года, который сумел отличиться голами в двух своих первых матчах за клуб во всех турнирах:

Только два игрока команд АПЛ забили в сезоне 2025/26 во всех турнирах больше, чем Семеньо:

Гол в этой встрече забил также и Райан Шерки. Только трое игроков АПЛ создали большее количество результативных действий в сезоне во всех турнирах:

Пеп Гвардиола в 16-й раз победил Эдди Хау во всех турнирах. Больше от испанца пострадал только Шон Дайч (17).

2 - Antoine Semenyo is the first player to score in both of his first two appearances for Manchester City in all competitions since Emmanuel Adebayor in August 2009. Flying. pic.twitter.com/wIeX4oqxg3

Managers Pep Guardiola has the most wins against during his managerial career:



◎ 17 - Sean Dyche

◎ 16 - Marco Silva

◉ 16 - Eddie Howe 👈



His side are now just 90 minutes away from another trip to Wembley. 🏟️ pic.twitter.com/kn3Eq1TjcH