Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Семеньо повторил достижение Адебайора, Гвардиола снова победил Эдди Хау
Англия
14 января 2026, 13:20 | Обновлено 14 января 2026, 13:32
71
0

Семеньо повторил достижение Адебайора, Гвардиола снова победил Эдди Хау

Чем еще запомнился матч Кубка английской лиги между Ньюкаслом и Манчестер Сити?

14 января 2026, 13:20 | Обновлено 14 января 2026, 13:32
71
0
Семеньо повторил достижение Адебайора, Гвардиола снова победил Эдди Хау

Первый матч полуфинала Кубка английской лиги между Ньюкаслом и Манчестер Сити, который закончился победой горожан со счетом 2:0, запомнился интересными статистическими фактами.

Этот поединок стал первым для сорок в текущем сезоне, в котором они не сумели отличиться хотя бы одним голом на Сент-Джеймс Парк.

Новичок горожан Антуан Семеньо стал первым игроком Манчестер Сити после Эммануэля Адебайора в августе 2009 года, который сумел отличиться голами в двух своих первых матчах за клуб во всех турнирах:

  • гол и ассист в ворота Эксетера в Кубке Англии
  • гол в ворота Ньюкасла в Кубке английской лиги

Только два игрока команд АПЛ забили в сезоне 2025/26 во всех турнирах больше, чем Семеньо:

  • 26 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 17 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
  • 12 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)

Гол в этой встрече забил также и Райан Шерки. Только трое игроков АПЛ создали большее количество результативных действий в сезоне во всех турнирах:

  • 30 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • 18 – Игорь Тиаго (Брентфорд)
  • 16 – Антуан Семеньо (Борнмут, Манчестер Сити)
  • 15 – Райан Шерки (Манчестер Сити)

Пеп Гвардиола в 16-й раз победил Эдди Хау во всех турнирах. Больше от испанца пострадал только Шон Дайч (17).

По теме:
Названы три клуба, которые заинтересованы в назначении Алонсо
Бавария – лучшая команда топ-лиг по голам в чемпионате
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка английской лиги Челси – Арсенал
Антуан Семеньо Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу Ньюкасл - Манчестер Сити Эммануэль Адебайор статистика Эдди Хау Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Игор Тиаго Райан Шерки
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14 января 2026, 07:57 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»

Британец – о бое Джошуа и Пола

Шоу новичка Семеньо, Гуцуляк и Чоботенко отстранены, новый тренер МЮ
Футбол | 14 января 2026, 11:43 0
Шоу новичка Семеньо, Гуцуляк и Чоботенко отстранены, новый тренер МЮ
Шоу новичка Семеньо, Гуцуляк и Чоботенко отстранены, новый тренер МЮ

Главные новости за 13 января на Sport.ua

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Футбол | 13.01.2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ с футболистом сборной Украины
Футбол | 14.01.2026, 07:44
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ с футболистом сборной Украины
Артем Довбик отказался ехать играть в АПЛ с футболистом сборной Украины
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13.01.2026, 23:54
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 1
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 22
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем