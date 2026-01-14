ФИФА выбрала официального дистрибьютора данных для чемпионата мира

Компания Stats Perform стала первым официальным дистрибьютором данных о ставках и прав на трансляцию матчей ФИФА после подписания многолетнего соглашения с международной футбольной организацией.

Соглашение предоставляет Stats Perform эксклюзивные права на распространение официальных данных о ставках и прямых видеотрансляций отдельных матчей ФИФА. В пакет входят ключевые турниры, включая чемпионат мира по футболу FIFA 2026 в США, Канаде и Мексике, чемпионат мира среди женщин 2027 года в Бразилии, чемпионат мира по футзалу 2028 года, турнир FIFA U20 и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Stats Perform также станет официальным дистрибьютором видеотрансляций для букмекеров на отдельных рынках. Кроме того, команда по обеспечению честности будет поддерживать подразделение FIFA Integrity, включая контент на платформе FIFA+.

