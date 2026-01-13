Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Что там происходит? Два игрока с контрактами в Ингульце поехали к Полтаве

Александр Пятов и Валерий Сад сейчас находятся в расположении полтавской команды

Что там происходит? Два игрока с контрактами в Ингульце поехали к Полтаве
ФК Ингулец. Валерий Сад

Полтава вышла из отпуска и проводит сборы в родном городе в зале для игры в мини-футбол.

Как стало известно Sport.ua, в расположении команды, помимо прочих потенциальных новичков, сейчас находятся полузащитники Александр Пятов и Валерий Сад.

Ранее Sport.ua сообщал, что с Полтавой тренируются Ярослав Базаев и Юрий Тлумак, которые являются свободными агентами. Но вот у Пятова и Сада действующие контракты с командой Первой лиги Украины – Ингульцом.

Ингулец выставил Александра и Валерия на трансфер из-за конфликта с президентом клуба Александром Поворознюком. Теперь же Ингулец требует деньги за игроков, поскольку они уже, формально, находятся в другом клубе. Пока что непонятно, чем завершится эта история – Полтава пытается разобраться в ситуации.

В сезоне 2025/26 Пятов провел 18 матчей в Первой лиге за Ингулец, забил два гола и отдал два ассиста. На счету Валерия 13 сыгранных поединков, без результативных действий.

В таблице УПЛ Полтава занимает последнее, 16-е место с 9 очками. У Ингульца четвертая позиция и 36 баллов.

Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
Якщо повернуться, Боров іх одразу до ТЦК здасть...
Ответить
0
