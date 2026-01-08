Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ДЕНИСОВ: «Сохраняется позитивная динамика роста доходов от спонсоров»
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 17:41 | Обновлено 08 января 2026, 17:42
233
0

ДЕНИСОВ: «Сохраняется позитивная динамика роста доходов от спонсоров»

Создаем собственный медиапродукт, который интересен спонсорам

ФК Полесье. Александр Денисов

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству «Полесья» Александр Денисов рассказал о маркетинговой стратегии клуба.

«Мы не рассчитываем на классическую модель телевизионных денег. Идем другим путем и создаем собственный медиапродукт, который интересен спонсорам. В контексте экономической ситуации в стране зритель внимательнее относится к тому, на что тратит деньги. Поэтому мы должны дать ему больше эмоций за каждую потраченную гривну.

Официальные спонсоры клуба получают не просто логотип на футболке, а доступ к мультимиллионной аудитории. И ежегодно сохраняется положительная динамика роста доходов от спонсоров на уровне 40–50%.

Сегодня футбол конкурирует за внимание зрителя с Netflix и YouTube. И наша задача – дать спонсорам аудиторию и охват, который превосходит телевизионную рекламу. Когда партнер видит реальные цифры конверсии, вопрос «зачем поддерживать футбол» исчезает.

В коммерческой плоскости наш конкурент – это не «Динамо» или «Шахтер». Наш конкурент – торговый центр, кинотеатр и диван».

Ранее Геннадий Буткевич опроверг, что владеет «Полесьем» для развлечения и может оставить футбольный проект в Житомире.

Александр Денисов Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу телепул Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: Forbes Украина
Оцените материал
(1)
