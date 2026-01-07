Тренер наложил вето. Экс-вратарь ю-сборных Украины мог уехать в Азию

Украинский вратарь сплитского «Хайдука» Давид Фесюк мог стать игроком ФК «Азия» из Кыргызстана, сообщает Футбол 24.

По информации источника, в клубе, который возглавляет экснападающий «Динамо» Максим Шацких, планировали арендовать 20-летнего украинца до завершения сезона и предоставить ему статус первого номера. Однако были вынуждены отказаться от этой идеи.

Главный тренер «Хайдука» Гонсало Гарсия наложил вето на уход украинца, который является третьим номером в хорватском клубе. Дело в том, что основной голкипер команды сейчас травмирован, а его дублер Тони Силич может уйти, поскольку имеет повышенный спрос на трансферном рынке. В частности, на него якобы претендует «Металлист 1925».

Фесюк выступал в составе юношеских сборных Украины, однако за первую команду «Хайдука» до сих пор не дебютировал. Давид защищал цвета лишь молодежной команды хорватского клуба.