Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер наложил вето. Экс-вратарь ю-сборных Украины мог уехать в Азию
Другие новости
07 января 2026, 12:47 |
169
0

Тренер наложил вето. Экс-вратарь ю-сборных Украины мог уехать в Азию

Клуб из Кыргызстана пытался арендовать Давида Фесюка

07 января 2026, 12:47 |
169
0
Тренер наложил вето. Экс-вратарь ю-сборных Украины мог уехать в Азию
Давид Фесюк

Украинский вратарь сплитского «Хайдука» Давид Фесюк мог стать игроком ФК «Азия» из Кыргызстана, сообщает Футбол 24.

По информации источника, в клубе, который возглавляет экснападающий «Динамо» Максим Шацких, планировали арендовать 20-летнего украинца до завершения сезона и предоставить ему статус первого номера. Однако были вынуждены отказаться от этой идеи.

Главный тренер «Хайдука» Гонсало Гарсия наложил вето на уход украинца, который является третьим номером в хорватском клубе. Дело в том, что основной голкипер команды сейчас травмирован, а его дублер Тони Силич может уйти, поскольку имеет повышенный спрос на трансферном рынке. В частности, на него якобы претендует «Металлист 1925».

Фесюк выступал в составе юношеских сборных Украины, однако за первую команду «Хайдука» до сих пор не дебютировал. Давид защищал цвета лишь молодежной команды хорватского клуба.

По теме:
Сделан запрос. Клуб-сенсация АПЛ собирается подписать игрока Реала
Гонсало Гарсия стал четвертым самым молодым автором хет-трика за Реал
«Запомню навсегда»: герой Реала рассказал о хет-трике на Бернабеу
Хайдук Сплит Давид Фесюк Гонсало Гарсия чемпионат Кыргызстана по футболу
Иван Чирко Источник: Футбол 24
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Теннис | 07 января 2026, 11:05 14
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене

Марта в трех сетах переиграла Юлию в 1/16 финала турнира WTA 500 в Австралии

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07 января 2026, 06:02 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»

Функционер – об уходе Аморима из «МЮ»

Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Футбол | 07.01.2026, 08:20
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб, с которым выиграл Суперкубок
Футбол | 07.01.2026, 12:44
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб, с которым выиграл Суперкубок
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб, с которым выиграл Суперкубок
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Бокс | 07.01.2026, 06:22
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 3
Футбол
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
Шахтер получил солидное предложение по игроку. Ожидается трансфер
05.01.2026, 15:01
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 2
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем