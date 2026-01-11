Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб передумал насчет будущего футболиста
Другие новости
11 января 2026, 21:25 |
913
0

Вернидуб передумал насчет будущего футболиста

Тренер «Нефтчи» даст шанс проявить себя Джамалову

11 января 2026, 21:25 |
913
0
Вернидуб передумал насчет будущего футболиста
ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб пересмотрел свое решение насчет будущего Эльвина Джамалова. Украинский специалист включил опорного полузащитника в заявку команды на зимний учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби.

Ранее появлялась информация, что Вернидуб не рассчитывает на Джамалова из-за несоответствия тактическим требованиям и слабой конкуренции за место в основе. Впрочем, тренерский штаб решил дать игроку еще одну возможность доказать свою полезность.

Сбор в ОАЭ продлится с 4 по 17 января, и именно по его итогам Вернидуб примет окончательное решение относительно дальнейшей судьбы хавбека в команде.

По теме:
Виктор Скрипник догнал Валерия Лобановского в историческом рейтинге
Демченко с нетерпением ждет встречи с Вернидубом на футбольном поле
Капитана команды УПЛ хочет приобрести клуб, сотрудничающий с россиянами
Нефтчи Баку Юрий Вернидуб чемпионат Азербайджана по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11 января 2026, 07:54 14
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера

Попов – о смерти Брагина

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата
Футбол | 11 января 2026, 22:21 0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Хиляль приобрел защитника из топ-чемпионата

Пабло Мари уехал в Саудовскую Аравию

Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Футбол | 11.01.2026, 19:41
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Испании
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Бокс | 11.01.2026, 03:42
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Бокс | 11.01.2026, 05:12
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 3
Бокс
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
Украинский нападающий, который провел полгода в Европе, вернется в Динамо
10.01.2026, 14:57 1
Футбол
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
10.01.2026, 05:55 5
Биатлон
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем