Вернидуб передумал насчет будущего футболиста

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб пересмотрел свое решение насчет будущего Эльвина Джамалова. Украинский специалист включил опорного полузащитника в заявку команды на зимний учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби.

Ранее появлялась информация, что Вернидуб не рассчитывает на Джамалова из-за несоответствия тактическим требованиям и слабой конкуренции за место в основе. Впрочем, тренерский штаб решил дать игроку еще одну возможность доказать свою полезность.

Сбор в ОАЭ продлится с 4 по 17 января, и именно по его итогам Вернидуб примет окончательное решение относительно дальнейшей судьбы хавбека в команде.