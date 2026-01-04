Двухкратный победитель Лиги чемпионов собирается подписать украинца

Туринский «Ювентус» заинтересован в подписании украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика. об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, трансфером 28-летнего футболиста туринский гранд намерен решить проблемы в атаке. Шанс того, что «Ювентус» подпишет Довбика, возрастает. Также потенциальный трансфер Артема с «Ромой» обсуждали «Наполи», «Эвертон» и «Вест Хэм».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» достигла соглашения по трансферу Довбика.