  Милнеру до повторения исторического рекорда АПЛ осталось сыграть 4 матча
Англия
04 января 2026, 14:39
Милнеру до повторения исторического рекорда АПЛ осталось сыграть 4 матча

Англичанин, претендующий на рекорд Премьер-лиги, сегодня празднует 40 лет

Милнеру до повторения исторического рекорда АПЛ осталось сыграть 4 матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Джеймс Милнер, которому сегодня исполнилось 40 лет, вчера сыграл свой 649-й матч в АПЛ.

Случилось это в матче 20-го тура, в котором Брайтон победил Бернли со счетом 2:0.

Теперь до рекорда Гарета Барри (653) Милнеру осталось сыграть всего 4 матча.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ

  • 653 – Гарет Барри (Англия)
  • 649 – Джеймс Милнер (Англия)
  • 632 – Райан Гиггз (Уэльс)
  • 611 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
  • 572 – Дэвид Джеймс (Англия)
Сергей Турчак Источник: Instagram
