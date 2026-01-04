Милнеру до повторения исторического рекорда АПЛ осталось сыграть 4 матча

Джеймс Милнер, которому сегодня исполнилось 40 лет, вчера сыграл свой 649-й матч в АПЛ.

Случилось это в матче 20-го тура, в котором Брайтон победил Бернли со счетом 2:0.

Теперь до рекорда Гарета Барри (653) Милнеру осталось сыграть всего 4 матча.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ