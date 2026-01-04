Англия04 января 2026, 14:39 | Обновлено 04 января 2026, 14:40
Милнеру до повторения исторического рекорда АПЛ осталось сыграть 4 матча
Англичанин, претендующий на рекорд Премьер-лиги, сегодня празднует 40 лет
Джеймс Милнер, которому сегодня исполнилось 40 лет, вчера сыграл свой 649-й матч в АПЛ.
Случилось это в матче 20-го тура, в котором Брайтон победил Бернли со счетом 2:0.
Теперь до рекорда Гарета Барри (653) Милнеру осталось сыграть всего 4 матча.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в АПЛ
- 653 – Гарет Барри (Англия)
- 649 – Джеймс Милнер (Англия)
- 632 – Райан Гиггз (Уэльс)
- 611 – Фрэнк Лэмпард (Англия)
- 572 – Дэвид Джеймс (Англия)
