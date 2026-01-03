3 января в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч «Брайтоа» и «Бернли».

Поединок на «Амекс Стэдиум» в Брайтоне порадовал местных болельщиков.

Хозяева обыграли гостей, забив по одному мячу в каждом тайме – 2:0.

Благодаря этой победе «Брайтон» прервал серию без побед, которая тянулась с начала декабря (шесть матчей).

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 3 января

«Брайтон» – «Бернли» – 2:0

Голы: Рюттер, 29, Аяри, 47

Видеообзор матча: