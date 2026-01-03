Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брайтон – Бернли – 2:0. Чайки прервали негативную серию. Видео голов, обзор
Чемпионат Англии
Брайтон
03.01.2026 17:00 – FT 2 : 0
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 января 2026, 23:44 | Обновлено 03 января 2026, 23:57
13
0

Брайтон – Бернли – 2:0. Чайки прервали негативную серию. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура АПЛ

03 января 2026, 23:44 | Обновлено 03 января 2026, 23:57
13
0
Брайтон – Бернли – 2:0. Чайки прервали негативную серию. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

3 января в рамках 20-го тура Английской Премьер-лиги состоялся матч «Брайтоа» и «Бернли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок на «Амекс Стэдиум» в Брайтоне порадовал местных болельщиков.

Хозяева обыграли гостей, забив по одному мячу в каждом тайме – 2:0.

Благодаря этой победе «Брайтон» прервал серию без побед, которая тянулась с начала декабря (шесть матчей).

Английская Премьер-лига. 20-й тур, 3 января

«Брайтон» – «Бернли» – 2:0

Голы: Рюттер, 29, Аяри, 47

Видеообзор матча:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Брайтон).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон), асcист Харалампос Костулас.
По теме:
Мали и Тунис по пенальти определили второго четвертьфиналиста Кубка Африки
Астон Вилла – Ноттингем Форест – 3:1. Зинченко – в запасе. Видео голов
Первый дубль в 296 матчах АПЛ. Райс догнал Троссара и Сака
Брайтон Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский раскрыл планы на будущее после ухода из Динамо
Футбол | 03 января 2026, 21:20 0
Шовковский раскрыл планы на будущее после ухода из Динамо
Шовковский раскрыл планы на будущее после ухода из Динамо

Александр планирует уделить время семье

Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Футбол | 03 января 2026, 13:59 8
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура
Где Зинченко? Стартовые составы Астон Виллы и Ноттингема на матч 20-го тура

Поединок чемпионата Англии состоится 3 января в 14:30 по киевскому времени

Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Бокс | 03.01.2026, 08:21
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Усик бросил вызов боксеру, о бое с которым мечтает уже шесть лет
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Хоккей | 03.01.2026, 02:59
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 4
Бокс
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
02.01.2026, 16:41
Футбол
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор всего футбола, что он не выиграл Золотой мяч»
02.01.2026, 06:22 5
Футбол
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
Аль-Шейх отреагировал на неожиданное обращение Усика, где речь идет о лжи
02.01.2026, 03:42 1
Бокс
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука
01.01.2026, 21:55 1
Футбол
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем