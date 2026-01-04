Арсенал лидирует в топ-5 лигах по количеству голов в начале вторых таймов

Лондонский Арсенал является лидером сезона 2025/26 среди всех команд топ-5 лиг по количеству голов, забитых в первые 15 минут вторых таймов в национальном чемпионате.

Уже 12-й гол в данный интервал игрового времени «канониры» забили благодаря точному удару Деклана Райса на 54-й минуте матча 20-го тура АПЛ против Борнмута.

Ни одна другая команда топ-5 лиг не имеет в своем активе 10+ голов, забитых в первые 15 минут после перерыва сыгранных матчей в сезоне.

Команды, забившие наибольшее количество голов в первые 15 минут вторых таймов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26

12 – Арсенал

9 – Челси

8 – Милан

8 – Барселона

8 – Ливерпуль

Голы Арсенала в АПЛ в сезоне 2025/26, забитые с 45-й по 60-ю минуты вторых таймов (12)