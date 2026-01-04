Арсенал лидирует в топ-5 лигах по количеству голов в начале вторых таймов
«Канониры» являются единственным клубом, забившим 10+ голов в данный промежуток игрового времени
Лондонский Арсенал является лидером сезона 2025/26 среди всех команд топ-5 лиг по количеству голов, забитых в первые 15 минут вторых таймов в национальном чемпионате.
Уже 12-й гол в данный интервал игрового времени «канониры» забили благодаря точному удару Деклана Райса на 54-й минуте матча 20-го тура АПЛ против Борнмута.
Ни одна другая команда топ-5 лиг не имеет в своем активе 10+ голов, забитых в первые 15 минут после перерыва сыгранных матчей в сезоне.
Команды, забившие наибольшее количество голов в первые 15 минут вторых таймов в топ-5 европейских чемпионатах в сезоне 2025/26
- 12 – Арсенал
- 9 – Челси
- 8 – Милан
- 8 – Барселона
- 8 – Ливерпуль
Голы Арсенала в АПЛ в сезоне 2025/26, забитые с 45-й по 60-ю минуты вторых таймов (12)
- 54 – Деклан Райс (против Борнмута)
- 52 – Мартин Субименди (против Астон Виллы)
- 48 – Габриэл (против Астон Виллы)
- 52 – автогол (против Брайтона)
- 52 – Леандро Троссар (против Астон Виллы)
- 59 – Микель Мерино (против Челси)
- 46 – Эберечи Эзе (против Тоттенхэма Хотспур)
- 54 – Букайо Сака (против Сандерленда)
- 58 – Леандро Троссар (против Фулхэма)
- 46 – Виктор Декереш (против Ноттингем Форест)
- 56 – Юрриен Тимбер (против Лидс Юнайтед)
- 48 – Виктор Дьекереш (против Лидс Юнайтед)
