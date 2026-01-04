Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
ЮАР
04.01.2026 21:00 - : -
Камерун
Кубок африканских наций
04 января 2026, 08:26 | Обновлено 04 января 2026, 08:28
Южная Африка – Камерун. Прогноз на 1/16 финала Кубка африканских наций

Поединок пройдет 4 января в 21:00 по Киеву

Южная Африка – Камерун. Прогноз на 1/16 финала Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января, в рамках 1/8 финала Кубка Африки встретятся ЮАР – Камерун. Начало матча запланировано на 21:00 по киевскому времени.

ЮАР

Бафана Бафана начали этот турнир с непростой победы над сборной Анголы со счетом 2:1. Во втором туре команда уступила Египту – 0:1, ничего зазорного нет, но соперник провел в меньшинстве весь второй тайм, таким преимуществом надо пользоваться. Свой заключительный матч группового раунда команда провела против Зимбабве, где сумела выиграть в зарубе – 3:2.

С такими результатами удалось занять вторую строчку в квартете, вперед пропустили Египет. ЮАР представляет опасность для любого соперника, команда сыграет на предстоящем чемпионате мира, а многого стоит.

Камерун

Пятикратные победители Кубка Африки, приехали пополнить свою коллекцию трофеев, хотя последний раз они становились чемпионами 9 лет назад. Камерун начал этот турнир с непростой победы над Габоном – 1:0, единственный мяч удалось забить в дебюте встречи. Во втором туре расписали мировую с Кот-д’Ивуар – 1:1. Были проблемы в последней встрече с Мозамбиком, хоть и выиграли 2:1.

Так «неукротимые львы» стали вторыми в своей группе, так как уступили по дополнительным показателям Кот-д’Ивуар, который вырвал победу у Габона в последнем туре, только в компенсированное время. В игровом плане пока команда не впечатляет, а впереди битва против серьезного соперника.

Личные встречи

Команды играли между собой девять раз, большинство матчей завершились вничью, целых пять, в трех случаях побеждали футболисты ЮАР и всего раз Камерун. Последний раз соперники пересекались десять лет назад.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.10 для ЮАР и 2.88 для Камеруна. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Одна из самых интересных пар на этом этапе Кубка Африки, сложно кому-то отдать преимущество, букмекеры небольшим фаворитом считают Камерун. По составу «неукротимые львы» выглядят интереснее, но это только на бумаге. Многое будет зависеть от плана на игру и его реализации. Рискну предположить, что соперники обменяются голами за 1,95. В четвертьфинале, скорее всего, будет ждать сборная Марокко, которая должна разбираться с Танзанией.

Прогноз Sport.ua
ЮАР
4 января 2026 -
21:00
Камерун
Обе забьют 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
сборная ЮАР по футболу сборная Камеруна по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
