Упущенный шанс и отмененный гол: Аль-Иттихад остановил Аль-Таавун

В субботу, 3 января, состоялись три матча 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад» вместе с Каримом Бензема дома минимально обыграл одного из лидеров лиги – «Аль-Таавун». Гости сравняли счет под занавес матча, однако главный арбитр отменил взятие ворот после просмотра VAR.

Бывший клуб Георгия Бущана, «Аль-Шабаб», уступил «Аль-Фатеху» (0:2). По ходу встречи два игрока «Аль-Шабаба» были удалены с поля.

Третий матч завершился разгромом: «Аль-Холуд» уничтожил «Аль-Фейху» – 5:0. Автоголом отметился английский защитник Крис Смоллинг, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Рому».

Чемпионат Саудовской Аравии. 13-й тур, 3 января

«Аль-Иттихад» – «Аль-Таавун» – 1:0

Гол: Аль-Шанкиити, 50

«Аль-Фатех» – «Аль-Шабаб» – 2:0

Голы: Бендебка, 11, Аль-Зубаиди, 90+5

Удаления: Аль-Субиани, 47, Макки, 62

«Аль-Фейха» – «Аль-Холуд» – 0:5

Голы: Маолида, 5, 84, Смоллинг, 38 (автогол), Энрике, 44, Бахебри, 65

Удаление: Альфа Семедо, 63