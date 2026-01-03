Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 января 2026, 18:45 | Обновлено 03 января 2026, 19:13
479
0

Брайтон не хочет отпускать Балеба

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Балеба

Главным трансферным приоритетом Манчестер Юнайтед на зиму, а также на лето является подписание одного или двух центральных полузащитников.

Наставник Рубен Аморим видит главную проблему именно в центре поля, а главной целью назван хавбеку Брайтона Карлос Балеба, которого хотели подписать еще в августе.

Однако Брайтон не хочет сейчас продавать лидеры и ставит ценник выше 100 миллионов фунтов, что не устраивает МЮ.

Среди других кандидатов названы игрок Ноттингем Форест Эллиот Андерсон, Адам Уортон из Кристал Пэлас и хавбек Вулверхэмптона Жоау Гомеш.

Манчестер Юнайтед Карлос Балеба Брайтон Английская Премьер-лига трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
