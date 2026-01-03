Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе
Брайтон не хочет отпускать Балеба
Главным трансферным приоритетом Манчестер Юнайтед на зиму, а также на лето является подписание одного или двух центральных полузащитников.
Наставник Рубен Аморим видит главную проблему именно в центре поля, а главной целью назван хавбеку Брайтона Карлос Балеба, которого хотели подписать еще в августе.
Однако Брайтон не хочет сейчас продавать лидеры и ставит ценник выше 100 миллионов фунтов, что не устраивает МЮ.
Среди других кандидатов названы игрок Ноттингем Форест Эллиот Андерсон, Адам Уортон из Кристал Пэлас и хавбек Вулверхэмптона Жоау Гомеш.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ланс в гостях отгрузил три мяча и нанес поражение Тулузе
Завершились все четвертьфиналы