Назван трансферный приоритет МЮ. Хотят подписать уже в январе

Главным трансферным приоритетом Манчестер Юнайтед на зиму, а также на лето является подписание одного или двух центральных полузащитников.

Наставник Рубен Аморим видит главную проблему именно в центре поля, а главной целью назван хавбеку Брайтона Карлос Балеба, которого хотели подписать еще в августе.

Однако Брайтон не хочет сейчас продавать лидеры и ставит ценник выше 100 миллионов фунтов, что не устраивает МЮ.

Среди других кандидатов названы игрок Ноттингем Форест Эллиот Андерсон, Адам Уортон из Кристал Пэлас и хавбек Вулверхэмптона Жоау Гомеш.