Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
03 января 2026, 21:41 | Обновлено 03 января 2026, 21:42
0

«Ему определять». Известный коуч оценил, может ли Ярмоленко помочь сборной

Василий Сачко считает, что решение должно принимать Ребров

«Ему определять». Известный коуч оценил, может ли Ярмоленко помочь сборной
УАФ. Андрей Ярмоленко

Известный украинский тренер Василий Сачко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о будущем вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в рядах национальной сборной Украины.

– Считаете ли вы, что ветеран Андрей Ярмоленко еще не сказал своего последнего слова в выступлениях за главную команду страны?

– Знаете, в каждой команде должен быть опытный игрок, который бы влиял и на события в раздевалке. С другой стороны, за результат отвечает главный тренер и ему решать, кого приглашать.

