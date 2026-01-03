«Ему определять». Известный коуч оценил, может ли Ярмоленко помочь сборной
Василий Сачко считает, что решение должно принимать Ребров
Известный украинский тренер Василий Сачко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о будущем вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в рядах национальной сборной Украины.
– Считаете ли вы, что ветеран Андрей Ярмоленко еще не сказал своего последнего слова в выступлениях за главную команду страны?
– Знаете, в каждой команде должен быть опытный игрок, который бы влиял и на события в раздевалке. С другой стороны, за результат отвечает главный тренер и ему решать, кого приглашать.
