  Копенгаген намерен подписать украинца, который отказался возвращаться в УПЛ
Турция
22 декабря 2025, 17:27
Даниил Сикан может перебраться в чемпионат Дании, где будет выступать на правах аренды

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Форвард турецкого «Трабзонспора» Даниил Сикан с высокой вероятностью покинет нынешний клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.

По информации источника, 24-летний футболист не входит в планы главного тренера Фатиха Текке из-за неоптимальной формы и отсутствия прогресса.

В услугах Сикана заинтересован представитель чемпионата Дании – «Копенгаген», который готовит официальное предложение об аренде украинского футболиста. Даниил ранее имел вариант с продолжением карьеры в составе житомирского «Полесья», однако отказался возвращаться в Премьер-лигу.

В нынешнем сезоне форвард провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт Сикана истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 5 миллионов евро.

Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Urets
Дуже хороший варіант для нього.
